Cardinals' Lars Nootbaar: Nearing rehab assignment
By RotoWire Staff
Nootbaar (heels) will begin a rehab assignment over the weekend, Derrick Goold of the St. Louis Post-Dispatch reports.
Nootbaar is expected to begin playing his rehab games at Single-A Palm Beach before advancing to higher-level affiliates in what will be a lengthy assignment similar to spring training. Assuming he doesn't encounter any setbacks, he figures to make his season debut with the Cardinals in late May or early June.
