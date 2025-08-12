Cardinals' Lars Nootbaar: Sitting out Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Nootbaar (knee) is not in the lineup for Tuesday's game against the Rockies.
Nootbaar fouled a pitch off his knee in the third inning Monday and was eventually replaced by Jordan Walker later in the contest. He'll continue to rest Tuesday, as the Cardinals face left-hander Kyle Freeland. Walker is in right field and batting sixth for St. Louis. The Cardinals face another lefty in Austin Gomber for Wednesday's series finale before an off day Thursday, so Nootbaar could rest until the weekend.
