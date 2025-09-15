Cardinals' Nolan Arenado: Activated from 10-day IL
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Cardinals activated Arenado (shoulder) from the 10-day injured list Monday.
Arenado needed nearly seven weeks to recover from a right shoulder strain but has been cleared to return to action after going 1-for-13 at the plate in four rehab games with Double-A Springfield. The 34-year-old should be used as the team's primary third baseman down the stretch, which is likely to result in a playing time dip for Nolan Gorman.
