Cardinals' Nolan Arenado: Could be ready for rehab games soon
By RotoWire Staff
• 1 min read
Arenado will join the Cardinals in St. Louis on Wednesday and have his injured right shoulder examined Thursday, John Denton of MLB.com reports.
If he gains clearance from team doctors, Arenado will go through a pregame workout with the team Thursday and then possibly go out on a rehab assignment. The veteran third baseman has been shelved since late July with a right shoulder strain but could be back on the Cardinals' active roster by mid-September.
More News
-
Cardinals' Nolan Arenado: Getting shoulder checked out•
-
Cardinals' Nolan Arenado: Early stages of throwing program•
-
Cardinals' Nolan Arenado: Will begin throwing this week•
-
Cardinals' Nolan Arenado: Could be cleared to hit soon•
-
Cardinals' Nolan Arenado: Being evaluated by team doctors•
-
Cardinals' Nolan Arenado: Will not return during road trip•