Arenado will join the Cardinals in St. Louis on Wednesday and have his injured right shoulder examined Thursday, John Denton of MLB.com reports.

If he gains clearance from team doctors, Arenado will go through a pregame workout with the team Thursday and then possibly go out on a rehab assignment. The veteran third baseman has been shelved since late July with a right shoulder strain but could be back on the Cardinals' active roster by mid-September.

