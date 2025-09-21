default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Arenado isn't part of the starting nine for Sunday's game against Milwaukee.

Arenado made five straight starts after being activated from the injured list Monday, and he'll get a well-deserved day off Sunday. The third baseman is 5-for-20 (.250) with two doubles and six RBI since coming off the shelf. Nolan Gorman will fill in at third base.

More News