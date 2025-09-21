Cardinals' Nolan Arenado: Getting breather Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Arenado isn't part of the starting nine for Sunday's game against Milwaukee.
Arenado made five straight starts after being activated from the injured list Monday, and he'll get a well-deserved day off Sunday. The third baseman is 5-for-20 (.250) with two doubles and six RBI since coming off the shelf. Nolan Gorman will fill in at third base.
