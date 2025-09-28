Cardinals' Nolan Arenado: Homers in Saturday's loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Arenado went 2-for-4 with a solo home run in Saturday's loss to the Cubs.
Arenado singled in his first plate appearance and then skied one to left-center field off Jameson Taillon in the fourth inning that found the first row of the bleachers at Wrigley Field. It was the veteran third baseman's second home run in 11 games since coming off the injured list, and he's driven in nine runs over that stretch.
