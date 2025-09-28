Cardinals' Nolan Arenado: Sitting season finale
By RotoWire Staff
• 1 min read
Arenado is out of the lineup for Sunday's game against the Cubs.
Arenado will take a seat for Game 162, giving way to Nolan Gorman at third base. Assuming Arenado doesn't enter off the bench, he'll finish the 2025 season with a .237/.289/.377 slash line, 12 home runs, 52 RBI and 48 runs scored across 436 plate appearances.
