Cardinals' Ryan Fernandez: Joins major-league bullpen
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Cardinals recalled Fernandez from Triple-A Memphis on Monday.
Fernandez has tossed 5.2 scoreless frames with a 6:2 K:BB in the early going at Memphis. The righty reliever battled through a disastrous 2025 season in St. Louis -- holding a 7.71 ERA over 32 outings -- and will be used in low-leverage situations with the Cardinals.
