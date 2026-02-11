Diamondbacks' Andrew Saalfrank: Sidelined 10-plus months
By RotoWire Staff
• 1 min read
Saalfrank (shoulder) said Wednesday that he expects to be sidelined 10-16 months, Arizona Sports reports.
Saalfrank underwent surgery Monday to repair the left labrum in his shoulder and has already been placed on the 60-day injured list. The rehab timeline gives the lefty a chance to be ready for the start of the 2027 season, but it is not a given.
