default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Saalfrank (shoulder) said Wednesday that he expects to be sidelined 10-to-16 months, Arizona Sports reports.

Saalfrank underwent surgery Monday to repair the left labrum in his shoulder and has already been placed on the 60-day injured list. The rehab timeline gives the lefty a chance to be ready for the start of the 2027 season, but it is not a given.

More News