Yes, the results of our first mock draft for 2026 are just a few scrolls away. No, you're not going to agree with everything you see there, and I'll warn you right now that your disagreements will amount to more than mere quibbles. But before you descend into blinding rage, allow me to remind you that these results aren't so serious. Not yet, anyway.

The offseason hasn't even begun yet, first of all. Fantasy Baseball analysts are still in hibernation mode, with most of their attention either going to football or the two teams in the World Series. "Oh, I forgot about him" was a common refrain in this draft -- and for good reason. The draft room is still populated by the 2025 rankings, so those who came without their own rankings in hand were left to fly by the seat of their pants. I've spent the past month putting together my initial 2026 rankings, as you've hopefully observed, but I imagine not everyone in this draft had that luxury.

So take this draft for what it is, a starting point, and not what it's not, the final word. A group of knowledgeable but ill-prepared Fantasy Baseball enthusiasts came together to feel out the player pool for the first time, and to that end, our curiosity was satisfied. Whatever takeaways come of it should be broad and loose.

Which enthusiasts, you ask? Let's get on with the introductions:

1) Mike Nelson, Fantasy Baseball Now
2) Dan Schneier, CBS Sports
3) Anthony Kates, SportsEthos (@akfantasybb)
4) Sean Snow, former Podcast League participant
5) Frank Stampfl, CBS Sports (@Roto_Frank)
6) Cole Claybourn, independent journalist
7) Sean Martin, Fantasy Baseball Now (@Sean_Martin77)
8) Marty Tallman, TGFBI participant
9) Jeremy Heist, Fantistics Fantasy (@heistjm)
10) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)
11) Chris Towers, CBS Sports (@CTowersCBS)
12) Drew Klein, The Dynasty Guru (@dynastyguru)

The format was standard Rotisserie. Here are my biggest takeaways:

  • Not much strange happened at the start of the draft. Shohei Ohtani over Aaron Judge is a mild upset, perhaps. Elly De La Cruz (sixth) went a few picks too early, in my estimation, while Ronald Acuna (ninth) went a few picks too late. Cal Raleigh, Nick Kurtz, Junior Caminero, and Kyle Schwarber were all new additions to Round 2, as expected, though perhaps in a different order than I would have taken them. First basemen Matt Olson, Bryce Harper, and Rafael Devers all went in quick succession at the end of Round 3, which makes sense because the line between them is razor-thin.
  • Chris Towers did something interesting, taking pitchers Garrett Crochet and Paul Skenes with his first two picks, and I was prepared to pair up Tarik Skubal with Skenes if the latter had lasted one more pick. Those three rise so far above the rest of the starting pitcher crop that I'm genuinely enthusiastic about taking them at the Round 1-2 turn, which is not how I usually approach the top pitchers in drafts.
  • For all the debate over who deserves to be SP4, it was Logan Gilbert in this draft, with another prime contender, Yoshinobu Yamamoto, following close behind. Chris Sale, who's also in the running for SP4, was the eighth pitcher selected this draft, with Cristopher Sanchez and Blake Snell coming off the board in between.
  • The closer rush was slow to arrive, which seems to be a hallmark of CBS drafts, but I think the uncertainty over relief pitcher roles, with all of the offseason activity yet to come, exacerbated it in the first draft. The first to pull the trigger on a reliever was me, actually, at Pick 87, and I opted for Mason Miller, who typifies the role uncertainty surrounding so many relievers right now. My expectation is that he'll close for the Padres with Robert Suarez departing via free agency, but it's possible that Suarez comes back or even that the Padres try Miller as a starter. Other likely closers whose less-than-surefire status caused them to slip include Devin Williams (163), Trevor Megill (175, actually behind teammate Abner Uribe), Raisel Iglesias (177), and Daniel Palencia (196).
  • While Vladimir Guerrero's postseason success seemed to move him up the draft board (going 13th overall, five spots ahead of Nick Kurtz), the same wasn't true for Yamamoto (32), Trey Yesavage (184), or Roki Sasaki (205), the latter two of whom actually went too late, I think. It's my observation that whatever postseason bounce shows up in these early mock drafts tends to be short-lived anyway.
  • If you're curious to see where some of 2025's biggest surprises ended up going, let me draw your attention to Brice Turang (my own pick at 39), Geraldo Perdomo (50), Hunter Goodman (my own pick at 63), Maikel Garcia (70), Ben Rice (77), Trevor Story (my own pick at 106), Kyle Stowers (110), Kyle Bradish (119), Nick Pivetta (127), Luke Keaschall (134), Andy Pages (146), Jakob Marsee (155), Trent Grisham (159), Nolan McLean (146) and Cameron Schlittler (169). Not a single one was drafted earlier than I personally rank him, but that's probably because ...
  • Too many players were drafted as if 2025 never happened, which, again, is likely a byproduct of the new rankings not being uploaded yet. Some of the clearest examples include Jarren Duran (43), Jackson Merrill (48), Dylan Cease (54), Michael King (61), Christian Walker (78), Steven Kwan (85), Jackson Holliday (103), Ryan Pepiot (120), Matt McLain (126), Dylan Crews (133) and Bryce Miller (139). Maybe as draft season plays out, I'll come to find out that the average drafter really is willing to extend these players so much grace, but my sense as of now is that they were simply drafted too early in this one.
 
ROUND 1

 
 

COLE CLAYBOURN

 

1

Shohei Ohtani, DH, LAD

 

C

Adley Rutschman, BAL

91

2

Aaron Judge, OF, NYY

 

C

Logan O'Hoppe, LAA

198

3

Juan Soto, OF, NYM

 

1B

Christian Walker, HOU

78

4

Jose Ramirez, 3B, CLE

 

2B

Matt McLain, CIN

126

5

Bobby Witt, SS, KC

 

3B

Matt Chapman, SF

102

6

Elly De La Cruz, SS, CIN

 

SS

Elly De La Cruz, CIN

6

7

Corbin Carroll, OF, ARI

 

MI

Gunnar Henderson, BAL

19

8

Kyle Tucker, OF, CHC

 

CI

Triston Casas, BOS

150

9

Ronald Acuna Jr., OF, ATL

 

OF

Jarren Duran, BOS

43

10

Tarik Skubal, SP, DET

 

OF

Oneil Cruz, PIT

67

11

Garrett Crochet, SP, BOS

 

OF

Bryan Reynolds, PIT

174

12

Julio Rodriguez, OF, SEA

 

OF

Joshua Lowe, TB

235

 

ROUND 2

 

OF

Tommy Edman, LAD

259

13

Vladimir Guerrero Jr., 1B, TOR

 

U

Alec Bohm, PHI

246

14

Paul Skenes, SP, PIT

 

P

Logan Gilbert, SEA

30

15

Francisco Lindor, SS, NYM

 

P

Dylan Cease, SD

54

16

Cal Raleigh, C, SEA

 

P

Shota Imanaga, CHC

115

17

Fernando Tatis Jr., OF, SD

 

P

Bryce Miller, SEA

139

18

Nick Kurtz, 1B, ATH

 

P

Devin Williams, NYY

163

19

Gunnar Henderson, SS, BAL

 

P

Ryan Helsley, NYM

187

20

Jackson Chourio, OF, MIL

 

P

Andrew Abbott, CIN

211

21

Ketel Marte, 2B, ARI

 

P

Joe Musgrove, SD

222

22

Junior Caminero, 3B, TB

 

P

Bailey Ober, MIN

270

23

Kyle Schwarber, DH, PHI

 
 

JEREMY HEIST

 

24

Trea Turner, SS, PHI

 

C

Cal Raleigh, SEA

16

 

ROUND 3

 

C

Samuel Basallo, BAL

160

25

Jazz Chisholm, 2B, NYY

 

1B

Yandy Diaz, TB

112

26

Pete Crow-Armstrong, OF, CHC

 

2B

Jose Altuve, HOU

88

27

Pete Alonso, 1B, NYM

 

3B

Isaac Paredes, HOU

105

28

James Wood, OF, WAS

 

SS

Corey Seager, TEX

64

29

Yordan Alvarez, DH, HOU

 

MI

Willy Adames, SF

136

30

Logan Gilbert, SP, SEA

 

CI

Kyle Manzardo, CLE

256

31

Mookie Betts, SS, LAD

 

OF

Ronald Acuna Jr., ATL

9

32

Yoshinobu Yamamoto, SP, LAD

 

OF

Byron Buxton, MIN

57

33

Cristopher Sanchez, SP, PHI

 

OF

Luis Robert, CHW

153

34

Matt Olson, 1B, ATL

 

OF

Ceddanne Rafaela, BOS

225

35

Bryce Harper, 1B, PHI

 

OF

TJ Friedl, CIN

249

36

Rafael Devers, 1B, SF

 

U

Christian Yelich, MIL

81

 

ROUND 4

 

P

Cristopher Sanchez, PHI

33

37

Blake Snell, SP, LAD

 

P

Chris Sale, ATL

40

38

Manny Machado, 3B, SD

 

P

Chase Burns, CIN

129

39

Brice Turang, 2B, MIL

 

P

Raisel Iglesias, ATL

177

40

Chris Sale, SP, ATL

 

P

Trey Yesavage, TOR

184

41

Hunter Brown, SP, HOU

 

P

Aaron Nola, PHI

201

42

Max Fried, SP, NYY

 

P

Pete Fairbanks, TB

208

43

Jarren Duran, OF, BOS

 

P

Jack Flaherty, DET

232

44

Bryan Woo, SP, SEA

 

P

Noah Cameron, KC

273

45

Cody Bellinger, OF, NYY

 
 

ANTHONY KATES

 

46

Wyatt Langford, OF, TEX

 

C

Dillon Dingler, DET

214

47

Freddie Freeman, 1B, LAD

 

C

Carlos Narvaez, BOS

262

48

Jackson Merrill, OF, SD

 

1B

Pete Alonso, NYM

27

 

ROUND 5

 

2B

Brandon Lowe, TB

118

49

Hunter Greene, SP, CIN

 

3B

Junior Caminero, TB

22

50

Geraldo Perdomo, SS, ARI

 

SS

Zachary Neto, LAA

51

51

Zachary Neto, SS, LAA

 

MI

Jacob Wilson, ATH

123

52

Brent Rooker, OF, ATH

 

CI

Maikel Garcia, KC

70

53

Cole Ragans, SP, KC

 

OF

Juan Soto, NYM

3

54

Dylan Cease, SP, SD

 

OF

Wyatt Langford, TEX

46

55

Eugenio Suarez, 3B, SEA

 

OF

Brandon Nimmo, NYM

142

56

Austin Riley, 3B, ATL

 

OF

Sal Frelick, MIL

171

57

Byron Buxton, OF, MIN

 

OF

Daulton Varsho, TOR

195

58

Josh Naylor, 1B, SEA

 

U

Jake Mangum, TB

267

59

Riley Greene, OF, DET

 

P

Logan Webb, SF

75

60

C.J. Abrams, SS, WAS

 

P

Joe Ryan, MIN

94

 

ROUND 6

 

P

Zack Wheeler, PHI

99

61

Michael King, SP, SD

 

P

Robbie Ray, SF

147

62

William Contreras, C, MIL

 

P

Abner Uribe, MIL

166

63

Hunter Goodman, C, COL

 

P

Edward Cabrera, MIA

190

64

Corey Seager, SS, TEX

 

P

Ryan Weathers, MIA

219

65

Shea Langeliers, C, ATH

 

P

Parker Messick, CLE

238

66

Seiya Suzuki, OF, CHC

 

P

Riley O'Brien, STL

243

67

Oneil Cruz, OF, PIT

 
 

DREW KLEIN

 

68

Roman Anthony, OF, BOS

 

C

Yainer Diaz, HOU

108

69

Framber Valdez, SP, HOU

 

C

Alejandro Kirk, TOR

157

70

Maikel Garcia, 3B, KC

 

1B

Vladimir Guerrero Jr., TOR

13

71

Jacob deGrom, SP, TEX

 

2B

Luis Garcia, WAS

180

72

Vinnie Pasquantino, 1B, KC

 

3B

Alex Bregman, BOS

84

 

ROUND 7

 

SS

C.J. Abrams, WAS

60

73

Michael Harris, OF, ATL

 

MI

Chase Meidroth, CHW

276

74

George Springer, OF, TOR

 

CI

Rafael Devers, SF

36

75

Logan Webb, SP, SF

 

OF

Julio Rodriguez, SEA

12

76

Tyler Soderstrom, OF, ATH

 

OF

Steven Kwan, CLE

85

77

Ben Rice, C, NYY

 

OF

Dylan Crews, WAS

133

78

Christian Walker, 1B, HOU

 

OF

Ian Happ, CHC

156

79

Spencer Strider, SP, ATL

 

OF

Wilyer Abreu, BOS

204

80

Freddy Peralta, SP, MIL

 

U

Connor Norby, MIA

252

81

Christian Yelich, DH, MIL

 

P

Blake Snell, LAD

37

82

Randy Arozarena, OF, SEA

 

P

Michael King, SD

61

83

Bo Bichette, SS, TOR

 

P

Robert Suarez, SD

109

84

Alex Bregman, 3B, BOS

 

P

Tanner Bibee, CLE

132

 

ROUND 8

 

P

Will Vest, DET

181

85

Steven Kwan, OF, CLE

 

P

Roki Sasaki, LAD

205

86

Nico Hoerner, 2B, CHC

 

P

Shane Smith, CHW

228

87

Mason Miller, RP, SD

 

P

Shane McClanahan, TB

229

88

Jose Altuve, 2B, HOU

 

P

Zebby Matthews, MIN

253

89

Andres Munoz, RP, SEA

 
 

SEAN MARTIN

 

90

Will Smith, C, LAD

 

C

Will Smith, LAD

90

91

Adley Rutschman, C, BAL

 

C

J.T. Realmuto, PHI

210

92

Jeremy Pena, SS, HOU

 

1B

Nick Kurtz, ATH

18

93

Salvador Perez, C, KC

 

2B

Jackson Holliday, BAL

103

94

Joe Ryan, SP, MIN

 

3B

Eugenio Suarez, SEA

55

95

Spencer Schwellenbach, SP, ATL

 

SS

Mookie Betts, LAD

31

96

Jordan Westburg, 3B, BAL

 

MI

Xander Bogaerts, SD

223

 

ROUND 9

 

CI

Ryan McMahon, NYY

247

97

Jesus Luzardo, SP, PHI

 

OF

Corbin Carroll, ARI

7

98

Edwin Diaz, RP, NYM

 

OF

Seiya Suzuki, CHC

66

99

Zack Wheeler, SP, PHI

 

OF

Teoscar Hernandez, LAD

114

100

Josh Hader, RP, HOU

 

OF

Lawrence Butler, ATH

151

101

George Kirby, SP, SEA

 

OF

Chandler Simpson, TB

186

102

Matt Chapman, 3B, SF

 

U

Marcell Ozuna, ATL

199

103

Jackson Holliday, 2B, BAL

 

P

Max Fried, NYY

42

104

Bryson Stott, 2B, PHI

 

P

Spencer Strider, ATL

79

105

Isaac Paredes, 3B, HOU

 

P

Nick Pivetta, SD

127

106

Trevor Story, SS, BOS

 

P

Sandy Alcantara, MIA

138

107

Jhoan Duran, RP, PHI

 

P

Carlos Rodon, NYY

162

108

Yainer Diaz, C, HOU

 

P

Trevor Megill, MIL

175

 

ROUND 10

 

P

Kyle Finnegan, DET

234

109

Robert Suarez, RP, SD

 

P

Jameson Taillon, CHC

258

110

Kyle Stowers, OF, MIA

 

P

Jacob Lopez, ATH

271

111

Tyler Glasnow, SP, LAD

 
 

MIKE NELSON

 

112

Yandy Diaz, 1B, TB

 

C

Drake Baldwin, ATL

144

113

Dansby Swanson, SS, CHC

 

C

Tyler Stephenson, CIN

241

114

Teoscar Hernandez, OF, LAD

 

1B

Vinnie Pasquantino, KC

72

115

Shota Imanaga, SP, CHC

 

2B

Jazz Chisholm, NYY

25

116

Ozzie Albies, 2B, ATL

 

3B

Jordan Westburg, BAL

96

117

Cade Smith, RP, CLE

 

SS

Trea Turner, PHI

24

118

Brandon Lowe, 2B, TB

 

MI

Marcus Semien, TEX

240

119

Kyle Bradish, SP, BAL

 

CI

Spencer Steer, CIN

192

120

Ryan Pepiot, SP, TB

 

OF

Jackson Merrill, SD

48

 

ROUND 11

 

OF

Michael Harris, ATL

73

121

David Bednar, RP, NYY

 

OF

Jo Adell, LAA

145

122

Aroldis Chapman, RP, BOS

 

OF

Dylan Beavers, BAL

193

123

Jacob Wilson, SS, ATH

 

OF

Jac Caglianone, KC

264

124

Eury Perez, SP, MIA

 

U

Shohei Ohtani, LAD

1

125

Jeff Hoffman, RP, TOR

 

P

Hunter Greene, CIN

49

126

Matt McLain, 2B, CIN

 

P

Jesus Luzardo, PHI

97

127

Nick Pivetta, SP, SD

 

P

Ryan Pepiot, TB

120

128

Pablo Lopez, SP, MIN

 

P

David Bednar, NYY

121

129

Chase Burns, SP, CIN

 

P

Cade Horton, CHC

168

130

Brandon Woodruff, SP, MIL

 

P

Cameron Schlittler, NYY

169

131

Agustin Ramirez, C, MIA

 

P

Jack Leiter, TEX

216

132

Tanner Bibee, SP, CLE

 

P

Zac Gallen, ARI

217

 

ROUND 12

 

P

Grant Taylor, CHW

265

133

Dylan Crews, OF, WAS

 
 

DAN SCHNEIER

 

134

Luke Keaschall, 2B, MIN

 

C

Francisco Alvarez, NYM

239

135

Trevor Rogers, SP, BAL

 

C

Austin Wells, NYY

242

136

Willy Adames, SS, SF

 

1B

Freddie Freeman, LAD

47

137

Spencer Torkelson, 1B, DET

 

2B

Jorge Polanco, SEA

194

138

Sandy Alcantara, SP, MIA

 

3B

Matt Shaw, CHC

218

139

Bryce Miller, SP, SEA

 

SS

Geraldo Perdomo, ARI

50

140

Michael Busch, 1B, CHC

 

MI

Xavier Edwards, MIA

215

141

Kevin Gausman, SP, TOR

 

CI

Alec Burleson, STL

263

142

Brandon Nimmo, OF, NYM

 

OF

Aaron Judge, NYY

2

143

Shane Bieber, SP, TOR

 

OF

Pete Crow-Armstrong, CHC

26

144

Drake Baldwin, C, ATL

 

OF

George Springer, TOR

74

 

ROUND 13

 

OF

Andy Pages, LAD

146

145

Jo Adell, OF, LAA

 

OF

Taylor Ward, LAA

167

146

Andy Pages, OF, LAD

 

U

Kyle Schwarber, PHI

23

147

Robbie Ray, SP, SF

 

P

Jacob deGrom, TEX

71

148

Gavin Williams, SP, CLE

 

P

Spencer Schwellenbach, ATL

95

149

Noelvi Marte, OF, CIN

 

P

Edwin Diaz, NYM

98

150

Triston Casas, 1B, BOS

 

P

Kyle Bradish, BAL

119

151

Lawrence Butler, OF, ATH

 

P

Aroldis Chapman, BOS

122

152

Nathan Eovaldi, SP, TEX

 

P

Shane Bieber, TOR

143

153

Luis Robert, OF, CHW

 

P

Emmet Sheehan, LAD

170

154

Max Muncy, 3B, LAD

 

P

Bubba Chandler, PIT

191

155

Jakob Marsee, OF, MIA

 

P

Justin Steele, CHC

266

156

Ian Happ, OF, CHC

 
 

SEAN SNOW

 
 

ROUND 14

 

C

Salvador Perez, KC

93

157

Alejandro Kirk, C, TOR

 

C

Kyle Teel, CHW

213

158

Mike Trout, OF, LAA

 

1B

Jonathan Aranda, TB

165

159

Trent Grisham, OF, NYY

 

2B

Ketel Marte, ARI

21

160

Samuel Basallo, C, BAL

 

3B

Jose Ramirez, CLE

4

161

Kerry Carpenter, OF, DET

 

SS

Colson Montgomery, CHW

189

162

Carlos Rodon, SP, NYY

 

MI

Gleyber Torres, DET

237

163

Devin Williams, RP, NYY

 

CI

Mark Vientos, NYM

261

164

Nolan McLean, SP, NYM

 

OF

James Wood, WAS

28

165

Jonathan Aranda, 1B, TB

 

OF

Cody Bellinger, NYY

45

166

Abner Uribe, RP, MIL

 

OF

Brent Rooker, ATH

52

167

Taylor Ward, OF, LAA

 

OF

Tyler Soderstrom, ATH

76

168

Cade Horton, SP, CHC

 

OF

Jurickson Profar, ATL

172

 

ROUND 15

 

U

Adolis Garcia, TEX

268

169

Cameron Schlittler, SP, NYY

 

P

Framber Valdez, HOU

69

170

Emmet Sheehan, SP, LAD

 

P

Josh Hader, HOU

100

171

Sal Frelick, OF, MIL

 

P

Cade Smith, CLE

117

172

Jurickson Profar, OF, ATL

 

P

Eury Perez, MIA

124

173

Royce Lewis, 3B, MIN

 

P

Kevin Gausman, TOR

141

174

Bryan Reynolds, OF, PIT

 

P

Gavin Williams, CLE

148

175

Trevor Megill, RP, MIL

 

P

Daniel Palencia, CHC

196

176

Jasson Dominguez, OF, NYY

 

P

Matthew Boyd, CHC

220

177

Raisel Iglesias, RP, ATL

 

P

Tanner Scott, LAD

244

178

Carlos Estevez, RP, KC

 
 

FRANK STAMPFL

 

179

Kris Bubic, SP, KC

 

C

Ben Rice, NYY

77

180

Luis Garcia, 2B, WAS

 

C

Gabriel Moreno, ARI

197

 

ROUND 16

 

1B

Michael Busch, CHC

140

181

Will Vest, RP, DET

 

2B

Ozzie Albies, ATL

116

182

Jacob Misiorowski, SP, MIL

 

3B

Royce Lewis, MIN

173

183

Ranger Suarez, SP, PHI

 

SS

Bobby Witt, KC

5

184

Trey Yesavage, SP, TOR

 

MI

Jeremy Pena, HOU

92

185

Sonny Gray, SP, STL

 

CI

Addison Barger, TOR

236

186

Chandler Simpson, OF, TB

 

OF

Jackson Chourio, MIL

20

187

Ryan Helsley, RP, NYM

 

OF

Roman Anthony, BOS

68

188

Nick Lodolo, SP, CIN

 

OF

Noelvi Marte, CIN

149

189

Colson Montgomery, SS, CHW

 

OF

Brenton Doyle, COL

212

190

Edward Cabrera, SP, MIA

 

OF

Giancarlo Stanton, NYY

245

191

Bubba Chandler, SP, PIT

 

U

Yordan Alvarez, HOU

29

192

Spencer Steer, 1B, CIN

 

P

Bryan Woo, SEA

44

 

ROUND 17

 

P

Cole Ragans, KC

53

193

Dylan Beavers, OF, BAL

 

P

George Kirby, SEA

101

194

Jorge Polanco, 2B, SEA

 

P

Jeff Hoffman, TOR

125

195

Daulton Varsho, OF, TOR

 

P

Nolan McLean, NYM

164

196

Daniel Palencia, RP, CHC

 

P

Nick Lodolo, CIN

188

197

Gabriel Moreno, C, ARI

 

P

Dennis Santana, PIT

221

198

Logan O'Hoppe, C, LAA

 

P

Connelly Early, BOS

260

199

Marcell Ozuna, DH, ATL

 

P

Jose Ferrer, WAS

269

200

Kenley Jansen, RP, LAA

 
 

MARTY TALLMAN

 

201

Aaron Nola, SP, PHI

 

C

Shea Langeliers, ATH

65

202

Gerrit Cole, SP, NYY

 

C

Ryan Jeffers, MIN

257

203

Drew Rasmussen, SP, TB

 

1B

Spencer Torkelson, DET

137

204

Wilyer Abreu, OF, BOS

 

2B

Bryson Stott, PHI

104

 

ROUND 18

 

3B

Austin Riley, ATL

56

205

Roki Sasaki, RP, LAD

 

SS

Dansby Swanson, CHC

113

206

Grayson Rodriguez, SP, BAL

 

MI

Ezequiel Tovar, COL

248

207

Ramon Laureano, OF, SD

 

CI

Josh Jung, TEX

272

208

Pete Fairbanks, RP, TB

 

OF

Kyle Tucker, CHC

8

209

Luis Castillo, SP, SEA

 

OF

Fernando Tatis Jr., SD

17

210

J.T. Realmuto, C, PHI

 

OF

Kerry Carpenter, DET

161

211

Andrew Abbott, SP, CIN

 

OF

Jasson Dominguez, NYY

176

212

Brenton Doyle, OF, COL

 

OF

Colton Cowser, BAL

224

213

Kyle Teel, C, CHW

 

U

Mickey Moniak, COL

233

214

Dillon Dingler, C, DET

 

P

Yoshinobu Yamamoto, LAD

32

215

Xavier Edwards, SS, MIA

 

P

Hunter Brown, HOU

41

216

Jack Leiter, SP, TEX

 

P

Freddy Peralta, MIL

80

 

ROUND 19

 

P

Andres Munoz, SEA

89

217

Zac Gallen, SP, ARI

 

P

Pablo Lopez, MIN

128

218

Matt Shaw, 3B, CHC

 

P

Nathan Eovaldi, TEX

152

219

Ryan Weathers, SP, MIA

 

P

Sonny Gray, STL

185

220

Matthew Boyd, SP, CHC

 

P

Kenley Jansen, LAA

200

221

Dennis Santana, RP, PIT

 

P

Luis Castillo, SEA

209

222

Joe Musgrove, SP, SD

 
 

CHRIS TOWERS

 

223

Xander Bogaerts, SS, SD

 

C

William Contreras, MIL

62

224

Colton Cowser, OF, BAL

 

C

Agustin Ramirez, MIA

131

225

Ceddanne Rafaela, OF, BOS

 

1B

Bryce Harper, PHI

35

226

Ivan Herrera, DH, STL

 

2B

Nico Hoerner, CHC

86

227

Willson Contreras, 1B, STL

 

3B

Manny Machado, SD

38

228

Shane Smith, SP, CHW

 

SS

Bo Bichette, TOR

83

 

ROUND 20

 

MI

Luke Keaschall, MIN

134

229

Shane McClanahan, SP, TB

 

CI

Willson Contreras, STL

227

230

MacKenzie Gore, SP, WAS

 

OF

Riley Greene, DET

59

231

Carter Jensen, C, KC

 

OF

Kyle Stowers, MIA

110

232

Jack Flaherty, SP, DET

 

OF

Jakob Marsee, MIA

155

233

Mickey Moniak, OF, COL

 

OF

Mike Trout, LAA

158

234

Kyle Finnegan, RP, DET

 

OF

Heliot Ramos, SF

251

235

Joshua Lowe, OF, TB

 

U

Jordan Lawlar, ARI

275

236

Addison Barger, 3B, TOR

 

P

Garrett Crochet, BOS

11

237

Gleyber Torres, 2B, DET

 

P

Paul Skenes, PIT

14

238

Parker Messick, SP, CLE

 

P

Jhoan Duran, PHI

107

239

Francisco Alvarez, C, NYM

 

P

Kris Bubic, KC

179

240

Marcus Semien, 2B, TEX

 

P

Jacob Misiorowski, MIL

182

 

ROUND 21

 

P

Drew Rasmussen, TB

203

241

Tyler Stephenson, C, CIN

 

P

Grayson Rodriguez, BAL

206

242

Austin Wells, C, NYY

 

P

MacKenzie Gore, WAS

230

243

Riley O'Brien, RP, STL

 

P

Emilio Pagan, CIN

254

244

Tanner Scott, RP, LAD

 
 

SCOTT WHITE

 

245

Giancarlo Stanton, OF, NYY

 

C

Hunter Goodman, COL

63

246

Alec Bohm, 3B, PHI

 

C

Carter Jensen, KC

231

247

Ryan McMahon, 3B, NYY

 

1B

Matt Olson, ATL

34

248

Ezequiel Tovar, SS, COL

 

2B

Brice Turang, MIL

39

249

TJ Friedl, OF, CIN

 

3B

Max Muncy, LAD

154

250

Anthony Santander, OF, TOR

 

SS

Francisco Lindor, NYM

15

251

Heliot Ramos, OF, SF

 

MI

Trevor Story, BOS

106

252

Connor Norby, 3B, MIA

 

CI

Josh Naylor, SEA

58

 

ROUND 22

 

OF

Randy Arozarena, SEA

82

253

Zebby Matthews, SP, MIN

 

OF

Trent Grisham, NYY

159

254

Emilio Pagan, RP, CIN

 

OF

Ramon Laureano, SD

207

255

Merrill Kelly, SP, TEX

 

OF

Anthony Santander, TOR

250

256

Kyle Manzardo, 1B, CLE

 

OF

Owen Caissie, CHC

274

257

Ryan Jeffers, C, MIN

 

U

Ivan Herrera, STL

226

258

Jameson Taillon, SP, CHC

 

P

Tarik Skubal, DET

10

259

Tommy Edman, OF, LAD

 

P

Mason Miller, SD

87

260

Connelly Early, SP, BOS

 

P

Tyler Glasnow, LAD

111

261

Mark Vientos, 3B, NYM

 

P

Brandon Woodruff, MIL

130

262

Carlos Narvaez, C, BOS

 

P

Trevor Rogers, BAL

135

263

Alec Burleson, 1B, STL

 

P

Carlos Estevez, KC

178

264

Jac Caglianone, OF, KC

 

P

Ranger Suarez, PHI

183

 

ROUND 23

 

P

Gerrit Cole, NYY

202

265

Grant Taylor, RP, CHW

 

P

Merrill Kelly, TEX

255

266

Justin Steele, SP, CHC

 
 
 
 

267

Jake Mangum, OF, TB

 
 
 
 

268

Adolis Garcia, OF, TEX

 
 
 
 

269

Jose Ferrer, RP, WAS

 
 
 
 

270

Bailey Ober, SP, MIN

 
 
 
 

271

Jacob Lopez, SP, ATH

 
 
 
 

272

Josh Jung, 3B, TEX

 
 
 
 

273

Noah Cameron, SP, KC

 
 
 
 

274

Owen Caissie, OF, CHC

 
 
 
 

275

Jordan Lawlar, SS, ARI

 
 
 
 

276

Chase Meidroth, SS, CHW

 
 
 
 