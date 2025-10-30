Yes, the results of our first mock draft for 2026 are just a few scrolls away. No, you're not going to agree with everything you see there, and I'll warn you right now that your disagreements will amount to more than mere quibbles. But before you descend into blinding rage, allow me to remind you that these results aren't so serious. Not yet, anyway.

The offseason hasn't even begun yet, first of all. Fantasy Baseball analysts are still in hibernation mode, with most of their attention either going to football or the two teams in the World Series. "Oh, I forgot about him" was a common refrain in this draft -- and for good reason. The draft room is still populated by the 2025 rankings, so those who came without their own rankings in hand were left to fly by the seat of their pants. I've spent the past month putting together my initial 2026 rankings, as you've hopefully observed, but I imagine not everyone in this draft had that luxury.

So take this draft for what it is, a starting point, and not what it's not, the final word. A group of knowledgeable but ill-prepared Fantasy Baseball enthusiasts came together to feel out the player pool for the first time, and to that end, our curiosity was satisfied. Whatever takeaways come of it should be broad and loose.

Which enthusiasts, you ask? Let's get on with the introductions:

1) Mike Nelson, Fantasy Baseball Now

2) Dan Schneier, CBS Sports

3) Anthony Kates, SportsEthos (@akfantasybb)

4) Sean Snow, former Podcast League participant

5) Frank Stampfl, CBS Sports (@Roto_Frank)

6) Cole Claybourn, independent journalist

7) Sean Martin, Fantasy Baseball Now (@Sean_Martin77)

8) Marty Tallman, TGFBI participant

9) Jeremy Heist, Fantistics Fantasy (@heistjm)

10) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)

11) Chris Towers, CBS Sports (@CTowersCBS)

12) Drew Klein, The Dynasty Guru (@dynastyguru)

The format was standard Rotisserie. Here are my biggest takeaways: