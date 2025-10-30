Fantasy Baseball: First mock draft for 2026 sets the market for World Series standouts like Vladimir Guerrero
It also offers a first glimpse at where surprise standouts Geraldo Perdomo and Hunter Goodman should go
Yes, the results of our first mock draft for 2026 are just a few scrolls away. No, you're not going to agree with everything you see there, and I'll warn you right now that your disagreements will amount to more than mere quibbles. But before you descend into blinding rage, allow me to remind you that these results aren't so serious. Not yet, anyway.
The offseason hasn't even begun yet, first of all. Fantasy Baseball analysts are still in hibernation mode, with most of their attention either going to football or the two teams in the World Series. "Oh, I forgot about him" was a common refrain in this draft -- and for good reason. The draft room is still populated by the 2025 rankings, so those who came without their own rankings in hand were left to fly by the seat of their pants. I've spent the past month putting together my initial 2026 rankings, as you've hopefully observed, but I imagine not everyone in this draft had that luxury.
So take this draft for what it is, a starting point, and not what it's not, the final word. A group of knowledgeable but ill-prepared Fantasy Baseball enthusiasts came together to feel out the player pool for the first time, and to that end, our curiosity was satisfied. Whatever takeaways come of it should be broad and loose.
Which enthusiasts, you ask? Let's get on with the introductions:
1) Mike Nelson, Fantasy Baseball Now
2) Dan Schneier, CBS Sports
3) Anthony Kates, SportsEthos (@akfantasybb)
4) Sean Snow, former Podcast League participant
5) Frank Stampfl, CBS Sports (@Roto_Frank)
6) Cole Claybourn, independent journalist
7) Sean Martin, Fantasy Baseball Now (@Sean_Martin77)
8) Marty Tallman, TGFBI participant
9) Jeremy Heist, Fantistics Fantasy (@heistjm)
10) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)
11) Chris Towers, CBS Sports (@CTowersCBS)
12) Drew Klein, The Dynasty Guru (@dynastyguru)
The format was standard Rotisserie. Here are my biggest takeaways:
- Not much strange happened at the start of the draft. Shohei Ohtani over Aaron Judge is a mild upset, perhaps. Elly De La Cruz (sixth) went a few picks too early, in my estimation, while Ronald Acuna (ninth) went a few picks too late. Cal Raleigh, Nick Kurtz, Junior Caminero, and Kyle Schwarber were all new additions to Round 2, as expected, though perhaps in a different order than I would have taken them. First basemen Matt Olson, Bryce Harper, and Rafael Devers all went in quick succession at the end of Round 3, which makes sense because the line between them is razor-thin.
- Chris Towers did something interesting, taking pitchers Garrett Crochet and Paul Skenes with his first two picks, and I was prepared to pair up Tarik Skubal with Skenes if the latter had lasted one more pick. Those three rise so far above the rest of the starting pitcher crop that I'm genuinely enthusiastic about taking them at the Round 1-2 turn, which is not how I usually approach the top pitchers in drafts.
- For all the debate over who deserves to be SP4, it was Logan Gilbert in this draft, with another prime contender, Yoshinobu Yamamoto, following close behind. Chris Sale, who's also in the running for SP4, was the eighth pitcher selected this draft, with Cristopher Sanchez and Blake Snell coming off the board in between.
- The closer rush was slow to arrive, which seems to be a hallmark of CBS drafts, but I think the uncertainty over relief pitcher roles, with all of the offseason activity yet to come, exacerbated it in the first draft. The first to pull the trigger on a reliever was me, actually, at Pick 87, and I opted for Mason Miller, who typifies the role uncertainty surrounding so many relievers right now. My expectation is that he'll close for the Padres with Robert Suarez departing via free agency, but it's possible that Suarez comes back or even that the Padres try Miller as a starter. Other likely closers whose less-than-surefire status caused them to slip include Devin Williams (163), Trevor Megill (175, actually behind teammate Abner Uribe), Raisel Iglesias (177), and Daniel Palencia (196).
- While Vladimir Guerrero's postseason success seemed to move him up the draft board (going 13th overall, five spots ahead of Nick Kurtz), the same wasn't true for Yamamoto (32), Trey Yesavage (184), or Roki Sasaki (205), the latter two of whom actually went too late, I think. It's my observation that whatever postseason bounce shows up in these early mock drafts tends to be short-lived anyway.
- If you're curious to see where some of 2025's biggest surprises ended up going, let me draw your attention to Brice Turang (my own pick at 39), Geraldo Perdomo (50), Hunter Goodman (my own pick at 63), Maikel Garcia (70), Ben Rice (77), Trevor Story (my own pick at 106), Kyle Stowers (110), Kyle Bradish (119), Nick Pivetta (127), Luke Keaschall (134), Andy Pages (146), Jakob Marsee (155), Trent Grisham (159), Nolan McLean (146) and Cameron Schlittler (169). Not a single one was drafted earlier than I personally rank him, but that's probably because ...
- Too many players were drafted as if 2025 never happened, which, again, is likely a byproduct of the new rankings not being uploaded yet. Some of the clearest examples include Jarren Duran (43), Jackson Merrill (48), Dylan Cease (54), Michael King (61), Christian Walker (78), Steven Kwan (85), Jackson Holliday (103), Ryan Pepiot (120), Matt McLain (126), Dylan Crews (133) and Bryce Miller (139). Maybe as draft season plays out, I'll come to find out that the average drafter really is willing to extend these players so much grace, but my sense as of now is that they were simply drafted too early in this one.
|
|PICK BY PICK
|
|
|TEAM BY TEAM
|
|
ROUND 1
|
|
COLE CLAYBOURN
|
1
Shohei Ohtani, DH, LAD
|
C
Adley Rutschman, BAL
91
2
Aaron Judge, OF, NYY
|
C
Logan O'Hoppe, LAA
198
3
Juan Soto, OF, NYM
|
1B
Christian Walker, HOU
78
4
Jose Ramirez, 3B, CLE
|
2B
Matt McLain, CIN
126
5
Bobby Witt, SS, KC
|
3B
Matt Chapman, SF
102
6
Elly De La Cruz, SS, CIN
|
SS
Elly De La Cruz, CIN
6
7
Corbin Carroll, OF, ARI
|
MI
Gunnar Henderson, BAL
19
8
Kyle Tucker, OF, CHC
|
CI
Triston Casas, BOS
150
9
Ronald Acuna Jr., OF, ATL
|
OF
Jarren Duran, BOS
43
10
Tarik Skubal, SP, DET
|
OF
Oneil Cruz, PIT
67
11
Garrett Crochet, SP, BOS
|
OF
Bryan Reynolds, PIT
174
12
Julio Rodriguez, OF, SEA
|
OF
Joshua Lowe, TB
235
|
ROUND 2
|
OF
Tommy Edman, LAD
259
13
Vladimir Guerrero Jr., 1B, TOR
|
U
Alec Bohm, PHI
246
14
Paul Skenes, SP, PIT
|
P
Logan Gilbert, SEA
30
15
Francisco Lindor, SS, NYM
|
P
Dylan Cease, SD
54
16
Cal Raleigh, C, SEA
|
P
Shota Imanaga, CHC
115
17
Fernando Tatis Jr., OF, SD
|
P
Bryce Miller, SEA
139
18
Nick Kurtz, 1B, ATH
|
P
Devin Williams, NYY
163
19
Gunnar Henderson, SS, BAL
|
P
Ryan Helsley, NYM
187
20
Jackson Chourio, OF, MIL
|
P
Andrew Abbott, CIN
211
21
Ketel Marte, 2B, ARI
|
P
Joe Musgrove, SD
222
22
Junior Caminero, 3B, TB
|
P
Bailey Ober, MIN
270
23
Kyle Schwarber, DH, PHI
|
|
JEREMY HEIST
|
24
Trea Turner, SS, PHI
|
C
Cal Raleigh, SEA
16
|
ROUND 3
|
C
Samuel Basallo, BAL
160
25
Jazz Chisholm, 2B, NYY
|
1B
Yandy Diaz, TB
112
26
Pete Crow-Armstrong, OF, CHC
|
2B
Jose Altuve, HOU
88
27
Pete Alonso, 1B, NYM
|
3B
Isaac Paredes, HOU
105
28
James Wood, OF, WAS
|
SS
Corey Seager, TEX
64
29
Yordan Alvarez, DH, HOU
|
MI
Willy Adames, SF
136
30
Logan Gilbert, SP, SEA
|
CI
Kyle Manzardo, CLE
256
31
Mookie Betts, SS, LAD
|
OF
Ronald Acuna Jr., ATL
9
32
Yoshinobu Yamamoto, SP, LAD
|
OF
Byron Buxton, MIN
57
33
Cristopher Sanchez, SP, PHI
|
OF
Luis Robert, CHW
153
34
Matt Olson, 1B, ATL
|
OF
Ceddanne Rafaela, BOS
225
35
Bryce Harper, 1B, PHI
|
OF
TJ Friedl, CIN
249
36
Rafael Devers, 1B, SF
|
U
Christian Yelich, MIL
81
|
ROUND 4
|
P
Cristopher Sanchez, PHI
33
37
Blake Snell, SP, LAD
|
P
Chris Sale, ATL
40
38
Manny Machado, 3B, SD
|
P
Chase Burns, CIN
129
39
Brice Turang, 2B, MIL
|
P
Raisel Iglesias, ATL
177
40
Chris Sale, SP, ATL
|
P
Trey Yesavage, TOR
184
41
Hunter Brown, SP, HOU
|
P
Aaron Nola, PHI
201
42
Max Fried, SP, NYY
|
P
Pete Fairbanks, TB
208
43
Jarren Duran, OF, BOS
|
P
Jack Flaherty, DET
232
44
Bryan Woo, SP, SEA
|
P
Noah Cameron, KC
273
45
Cody Bellinger, OF, NYY
|
|
ANTHONY KATES
|
46
Wyatt Langford, OF, TEX
|
C
Dillon Dingler, DET
214
47
Freddie Freeman, 1B, LAD
|
C
Carlos Narvaez, BOS
262
48
Jackson Merrill, OF, SD
|
1B
Pete Alonso, NYM
27
|
ROUND 5
|
2B
Brandon Lowe, TB
118
49
Hunter Greene, SP, CIN
|
3B
Junior Caminero, TB
22
50
Geraldo Perdomo, SS, ARI
|
SS
Zachary Neto, LAA
51
51
Zachary Neto, SS, LAA
|
MI
Jacob Wilson, ATH
123
52
Brent Rooker, OF, ATH
|
CI
Maikel Garcia, KC
70
53
Cole Ragans, SP, KC
|
OF
Juan Soto, NYM
3
54
Dylan Cease, SP, SD
|
OF
Wyatt Langford, TEX
46
55
Eugenio Suarez, 3B, SEA
|
OF
Brandon Nimmo, NYM
142
56
Austin Riley, 3B, ATL
|
OF
Sal Frelick, MIL
171
57
Byron Buxton, OF, MIN
|
OF
Daulton Varsho, TOR
195
58
Josh Naylor, 1B, SEA
|
U
Jake Mangum, TB
267
59
Riley Greene, OF, DET
|
P
Logan Webb, SF
75
60
C.J. Abrams, SS, WAS
|
P
Joe Ryan, MIN
94
|
ROUND 6
|
P
Zack Wheeler, PHI
99
61
Michael King, SP, SD
|
P
Robbie Ray, SF
147
62
William Contreras, C, MIL
|
P
Abner Uribe, MIL
166
63
Hunter Goodman, C, COL
|
P
Edward Cabrera, MIA
190
64
Corey Seager, SS, TEX
|
P
Ryan Weathers, MIA
219
65
Shea Langeliers, C, ATH
|
P
Parker Messick, CLE
238
66
Seiya Suzuki, OF, CHC
|
P
Riley O'Brien, STL
243
67
Oneil Cruz, OF, PIT
|
|
DREW KLEIN
|
68
Roman Anthony, OF, BOS
|
C
Yainer Diaz, HOU
108
69
Framber Valdez, SP, HOU
|
C
Alejandro Kirk, TOR
157
70
Maikel Garcia, 3B, KC
|
1B
Vladimir Guerrero Jr., TOR
13
71
Jacob deGrom, SP, TEX
|
2B
Luis Garcia, WAS
180
72
Vinnie Pasquantino, 1B, KC
|
3B
Alex Bregman, BOS
84
|
ROUND 7
|
SS
C.J. Abrams, WAS
60
73
Michael Harris, OF, ATL
|
MI
Chase Meidroth, CHW
276
74
George Springer, OF, TOR
|
CI
Rafael Devers, SF
36
75
Logan Webb, SP, SF
|
OF
Julio Rodriguez, SEA
12
76
Tyler Soderstrom, OF, ATH
|
OF
Steven Kwan, CLE
85
77
Ben Rice, C, NYY
|
OF
Dylan Crews, WAS
133
78
Christian Walker, 1B, HOU
|
OF
Ian Happ, CHC
156
79
Spencer Strider, SP, ATL
|
OF
Wilyer Abreu, BOS
204
80
Freddy Peralta, SP, MIL
|
U
Connor Norby, MIA
252
81
Christian Yelich, DH, MIL
|
P
Blake Snell, LAD
37
82
Randy Arozarena, OF, SEA
|
P
Michael King, SD
61
83
Bo Bichette, SS, TOR
|
P
Robert Suarez, SD
109
84
Alex Bregman, 3B, BOS
|
P
Tanner Bibee, CLE
132
|
ROUND 8
|
P
Will Vest, DET
181
85
Steven Kwan, OF, CLE
|
P
Roki Sasaki, LAD
205
86
Nico Hoerner, 2B, CHC
|
P
Shane Smith, CHW
228
87
Mason Miller, RP, SD
|
P
Shane McClanahan, TB
229
88
Jose Altuve, 2B, HOU
|
P
Zebby Matthews, MIN
253
89
Andres Munoz, RP, SEA
|
|
SEAN MARTIN
|
90
Will Smith, C, LAD
|
C
Will Smith, LAD
90
91
Adley Rutschman, C, BAL
|
C
J.T. Realmuto, PHI
210
92
Jeremy Pena, SS, HOU
|
1B
Nick Kurtz, ATH
18
93
Salvador Perez, C, KC
|
2B
Jackson Holliday, BAL
103
94
Joe Ryan, SP, MIN
|
3B
Eugenio Suarez, SEA
55
95
Spencer Schwellenbach, SP, ATL
|
SS
Mookie Betts, LAD
31
96
Jordan Westburg, 3B, BAL
|
MI
Xander Bogaerts, SD
223
|
ROUND 9
|
CI
Ryan McMahon, NYY
247
97
Jesus Luzardo, SP, PHI
|
OF
Corbin Carroll, ARI
7
98
Edwin Diaz, RP, NYM
|
OF
Seiya Suzuki, CHC
66
99
Zack Wheeler, SP, PHI
|
OF
Teoscar Hernandez, LAD
114
100
Josh Hader, RP, HOU
|
OF
Lawrence Butler, ATH
151
101
George Kirby, SP, SEA
|
OF
Chandler Simpson, TB
186
102
Matt Chapman, 3B, SF
|
U
Marcell Ozuna, ATL
199
103
Jackson Holliday, 2B, BAL
|
P
Max Fried, NYY
42
104
Bryson Stott, 2B, PHI
|
P
Spencer Strider, ATL
79
105
Isaac Paredes, 3B, HOU
|
P
Nick Pivetta, SD
127
106
Trevor Story, SS, BOS
|
P
Sandy Alcantara, MIA
138
107
Jhoan Duran, RP, PHI
|
P
Carlos Rodon, NYY
162
108
Yainer Diaz, C, HOU
|
P
Trevor Megill, MIL
175
|
ROUND 10
|
P
Kyle Finnegan, DET
234
109
Robert Suarez, RP, SD
|
P
Jameson Taillon, CHC
258
110
Kyle Stowers, OF, MIA
|
P
Jacob Lopez, ATH
271
111
Tyler Glasnow, SP, LAD
|
|
MIKE NELSON
|
112
Yandy Diaz, 1B, TB
|
C
Drake Baldwin, ATL
144
113
Dansby Swanson, SS, CHC
|
C
Tyler Stephenson, CIN
241
114
Teoscar Hernandez, OF, LAD
|
1B
Vinnie Pasquantino, KC
72
115
Shota Imanaga, SP, CHC
|
2B
Jazz Chisholm, NYY
25
116
Ozzie Albies, 2B, ATL
|
3B
Jordan Westburg, BAL
96
117
Cade Smith, RP, CLE
|
SS
Trea Turner, PHI
24
118
Brandon Lowe, 2B, TB
|
MI
Marcus Semien, TEX
240
119
Kyle Bradish, SP, BAL
|
CI
Spencer Steer, CIN
192
120
Ryan Pepiot, SP, TB
|
OF
Jackson Merrill, SD
48
|
ROUND 11
|
OF
Michael Harris, ATL
73
121
David Bednar, RP, NYY
|
OF
Jo Adell, LAA
145
122
Aroldis Chapman, RP, BOS
|
OF
Dylan Beavers, BAL
193
123
Jacob Wilson, SS, ATH
|
OF
Jac Caglianone, KC
264
124
Eury Perez, SP, MIA
|
U
Shohei Ohtani, LAD
1
125
Jeff Hoffman, RP, TOR
|
P
Hunter Greene, CIN
49
126
Matt McLain, 2B, CIN
|
P
Jesus Luzardo, PHI
97
127
Nick Pivetta, SP, SD
|
P
Ryan Pepiot, TB
120
128
Pablo Lopez, SP, MIN
|
P
David Bednar, NYY
121
129
Chase Burns, SP, CIN
|
P
Cade Horton, CHC
168
130
Brandon Woodruff, SP, MIL
|
P
Cameron Schlittler, NYY
169
131
Agustin Ramirez, C, MIA
|
P
Jack Leiter, TEX
216
132
Tanner Bibee, SP, CLE
|
P
Zac Gallen, ARI
217
|
ROUND 12
|
P
Grant Taylor, CHW
265
133
Dylan Crews, OF, WAS
|
|
DAN SCHNEIER
|
134
Luke Keaschall, 2B, MIN
|
C
Francisco Alvarez, NYM
239
135
Trevor Rogers, SP, BAL
|
C
Austin Wells, NYY
242
136
Willy Adames, SS, SF
|
1B
Freddie Freeman, LAD
47
137
Spencer Torkelson, 1B, DET
|
2B
Jorge Polanco, SEA
194
138
Sandy Alcantara, SP, MIA
|
3B
Matt Shaw, CHC
218
139
Bryce Miller, SP, SEA
|
SS
Geraldo Perdomo, ARI
50
140
Michael Busch, 1B, CHC
|
MI
Xavier Edwards, MIA
215
141
Kevin Gausman, SP, TOR
|
CI
Alec Burleson, STL
263
142
Brandon Nimmo, OF, NYM
|
OF
Aaron Judge, NYY
2
143
Shane Bieber, SP, TOR
|
OF
Pete Crow-Armstrong, CHC
26
144
Drake Baldwin, C, ATL
|
OF
George Springer, TOR
74
|
ROUND 13
|
OF
Andy Pages, LAD
146
145
Jo Adell, OF, LAA
|
OF
Taylor Ward, LAA
167
146
Andy Pages, OF, LAD
|
U
Kyle Schwarber, PHI
23
147
Robbie Ray, SP, SF
|
P
Jacob deGrom, TEX
71
148
Gavin Williams, SP, CLE
|
P
Spencer Schwellenbach, ATL
95
149
Noelvi Marte, OF, CIN
|
P
Edwin Diaz, NYM
98
150
Triston Casas, 1B, BOS
|
P
Kyle Bradish, BAL
119
151
Lawrence Butler, OF, ATH
|
P
Aroldis Chapman, BOS
122
152
Nathan Eovaldi, SP, TEX
|
P
Shane Bieber, TOR
143
153
Luis Robert, OF, CHW
|
P
Emmet Sheehan, LAD
170
154
Max Muncy, 3B, LAD
|
P
Bubba Chandler, PIT
191
155
Jakob Marsee, OF, MIA
|
P
Justin Steele, CHC
266
156
Ian Happ, OF, CHC
|
|
SEAN SNOW
|
|
ROUND 14
|
C
Salvador Perez, KC
93
157
Alejandro Kirk, C, TOR
|
C
Kyle Teel, CHW
213
158
Mike Trout, OF, LAA
|
1B
Jonathan Aranda, TB
165
159
Trent Grisham, OF, NYY
|
2B
Ketel Marte, ARI
21
160
Samuel Basallo, C, BAL
|
3B
Jose Ramirez, CLE
4
161
Kerry Carpenter, OF, DET
|
SS
Colson Montgomery, CHW
189
162
Carlos Rodon, SP, NYY
|
MI
Gleyber Torres, DET
237
163
Devin Williams, RP, NYY
|
CI
Mark Vientos, NYM
261
164
Nolan McLean, SP, NYM
|
OF
James Wood, WAS
28
165
Jonathan Aranda, 1B, TB
|
OF
Cody Bellinger, NYY
45
166
Abner Uribe, RP, MIL
|
OF
Brent Rooker, ATH
52
167
Taylor Ward, OF, LAA
|
OF
Tyler Soderstrom, ATH
76
168
Cade Horton, SP, CHC
|
OF
Jurickson Profar, ATL
172
|
ROUND 15
|
U
Adolis Garcia, TEX
268
169
Cameron Schlittler, SP, NYY
|
P
Framber Valdez, HOU
69
170
Emmet Sheehan, SP, LAD
|
P
Josh Hader, HOU
100
171
Sal Frelick, OF, MIL
|
P
Cade Smith, CLE
117
172
Jurickson Profar, OF, ATL
|
P
Eury Perez, MIA
124
173
Royce Lewis, 3B, MIN
|
P
Kevin Gausman, TOR
141
174
Bryan Reynolds, OF, PIT
|
P
Gavin Williams, CLE
148
175
Trevor Megill, RP, MIL
|
P
Daniel Palencia, CHC
196
176
Jasson Dominguez, OF, NYY
|
P
Matthew Boyd, CHC
220
177
Raisel Iglesias, RP, ATL
|
P
Tanner Scott, LAD
244
178
Carlos Estevez, RP, KC
|
|
FRANK STAMPFL
|
179
Kris Bubic, SP, KC
|
C
Ben Rice, NYY
77
180
Luis Garcia, 2B, WAS
|
C
Gabriel Moreno, ARI
197
|
ROUND 16
|
1B
Michael Busch, CHC
140
181
Will Vest, RP, DET
|
2B
Ozzie Albies, ATL
116
182
Jacob Misiorowski, SP, MIL
|
3B
Royce Lewis, MIN
173
183
Ranger Suarez, SP, PHI
|
SS
Bobby Witt, KC
5
184
Trey Yesavage, SP, TOR
|
MI
Jeremy Pena, HOU
92
185
Sonny Gray, SP, STL
|
CI
Addison Barger, TOR
236
186
Chandler Simpson, OF, TB
|
OF
Jackson Chourio, MIL
20
187
Ryan Helsley, RP, NYM
|
OF
Roman Anthony, BOS
68
188
Nick Lodolo, SP, CIN
|
OF
Noelvi Marte, CIN
149
189
Colson Montgomery, SS, CHW
|
OF
Brenton Doyle, COL
212
190
Edward Cabrera, SP, MIA
|
OF
Giancarlo Stanton, NYY
245
191
Bubba Chandler, SP, PIT
|
U
Yordan Alvarez, HOU
29
192
Spencer Steer, 1B, CIN
|
P
Bryan Woo, SEA
44
|
ROUND 17
|
P
Cole Ragans, KC
53
193
Dylan Beavers, OF, BAL
|
P
George Kirby, SEA
101
194
Jorge Polanco, 2B, SEA
|
P
Jeff Hoffman, TOR
125
195
Daulton Varsho, OF, TOR
|
P
Nolan McLean, NYM
164
196
Daniel Palencia, RP, CHC
|
P
Nick Lodolo, CIN
188
197
Gabriel Moreno, C, ARI
|
P
Dennis Santana, PIT
221
198
Logan O'Hoppe, C, LAA
|
P
Connelly Early, BOS
260
199
Marcell Ozuna, DH, ATL
|
P
Jose Ferrer, WAS
269
200
Kenley Jansen, RP, LAA
|
|
MARTY TALLMAN
|
201
Aaron Nola, SP, PHI
|
C
Shea Langeliers, ATH
65
202
Gerrit Cole, SP, NYY
|
C
Ryan Jeffers, MIN
257
203
Drew Rasmussen, SP, TB
|
1B
Spencer Torkelson, DET
137
204
Wilyer Abreu, OF, BOS
|
2B
Bryson Stott, PHI
104
|
ROUND 18
|
3B
Austin Riley, ATL
56
205
Roki Sasaki, RP, LAD
|
SS
Dansby Swanson, CHC
113
206
Grayson Rodriguez, SP, BAL
|
MI
Ezequiel Tovar, COL
248
207
Ramon Laureano, OF, SD
|
CI
Josh Jung, TEX
272
208
Pete Fairbanks, RP, TB
|
OF
Kyle Tucker, CHC
8
209
Luis Castillo, SP, SEA
|
OF
Fernando Tatis Jr., SD
17
210
J.T. Realmuto, C, PHI
|
OF
Kerry Carpenter, DET
161
211
Andrew Abbott, SP, CIN
|
OF
Jasson Dominguez, NYY
176
212
Brenton Doyle, OF, COL
|
OF
Colton Cowser, BAL
224
213
Kyle Teel, C, CHW
|
U
Mickey Moniak, COL
233
214
Dillon Dingler, C, DET
|
P
Yoshinobu Yamamoto, LAD
32
215
Xavier Edwards, SS, MIA
|
P
Hunter Brown, HOU
41
216
Jack Leiter, SP, TEX
|
P
Freddy Peralta, MIL
80
|
ROUND 19
|
P
Andres Munoz, SEA
89
217
Zac Gallen, SP, ARI
|
P
Pablo Lopez, MIN
128
218
Matt Shaw, 3B, CHC
|
P
Nathan Eovaldi, TEX
152
219
Ryan Weathers, SP, MIA
|
P
Sonny Gray, STL
185
220
Matthew Boyd, SP, CHC
|
P
Kenley Jansen, LAA
200
221
Dennis Santana, RP, PIT
|
P
Luis Castillo, SEA
209
222
Joe Musgrove, SP, SD
|
|
CHRIS TOWERS
|
223
Xander Bogaerts, SS, SD
|
C
William Contreras, MIL
62
224
Colton Cowser, OF, BAL
|
C
Agustin Ramirez, MIA
131
225
Ceddanne Rafaela, OF, BOS
|
1B
Bryce Harper, PHI
35
226
Ivan Herrera, DH, STL
|
2B
Nico Hoerner, CHC
86
227
Willson Contreras, 1B, STL
|
3B
Manny Machado, SD
38
228
Shane Smith, SP, CHW
|
SS
Bo Bichette, TOR
83
|
ROUND 20
|
MI
Luke Keaschall, MIN
134
229
Shane McClanahan, SP, TB
|
CI
Willson Contreras, STL
227
230
MacKenzie Gore, SP, WAS
|
OF
Riley Greene, DET
59
231
Carter Jensen, C, KC
|
OF
Kyle Stowers, MIA
110
232
Jack Flaherty, SP, DET
|
OF
Jakob Marsee, MIA
155
233
Mickey Moniak, OF, COL
|
OF
Mike Trout, LAA
158
234
Kyle Finnegan, RP, DET
|
OF
Heliot Ramos, SF
251
235
Joshua Lowe, OF, TB
|
U
Jordan Lawlar, ARI
275
236
Addison Barger, 3B, TOR
|
P
Garrett Crochet, BOS
11
237
Gleyber Torres, 2B, DET
|
P
Paul Skenes, PIT
14
238
Parker Messick, SP, CLE
|
P
Jhoan Duran, PHI
107
239
Francisco Alvarez, C, NYM
|
P
Kris Bubic, KC
179
240
Marcus Semien, 2B, TEX
|
P
Jacob Misiorowski, MIL
182
|
ROUND 21
|
P
Drew Rasmussen, TB
203
241
Tyler Stephenson, C, CIN
|
P
Grayson Rodriguez, BAL
206
242
Austin Wells, C, NYY
|
P
MacKenzie Gore, WAS
230
243
Riley O'Brien, RP, STL
|
P
Emilio Pagan, CIN
254
244
Tanner Scott, RP, LAD
|
|
SCOTT WHITE
|
245
Giancarlo Stanton, OF, NYY
|
C
Hunter Goodman, COL
63
246
Alec Bohm, 3B, PHI
|
C
Carter Jensen, KC
231
247
Ryan McMahon, 3B, NYY
|
1B
Matt Olson, ATL
34
248
Ezequiel Tovar, SS, COL
|
2B
Brice Turang, MIL
39
249
TJ Friedl, OF, CIN
|
3B
Max Muncy, LAD
154
250
Anthony Santander, OF, TOR
|
SS
Francisco Lindor, NYM
15
251
Heliot Ramos, OF, SF
|
MI
Trevor Story, BOS
106
252
Connor Norby, 3B, MIA
|
CI
Josh Naylor, SEA
58
|
ROUND 22
|
OF
Randy Arozarena, SEA
82
253
Zebby Matthews, SP, MIN
|
OF
Trent Grisham, NYY
159
254
Emilio Pagan, RP, CIN
|
OF
Ramon Laureano, SD
207
255
Merrill Kelly, SP, TEX
|
OF
Anthony Santander, TOR
250
256
Kyle Manzardo, 1B, CLE
|
OF
Owen Caissie, CHC
274
257
Ryan Jeffers, C, MIN
|
U
Ivan Herrera, STL
226
258
Jameson Taillon, SP, CHC
|
P
Tarik Skubal, DET
10
259
Tommy Edman, OF, LAD
|
P
Mason Miller, SD
87
260
Connelly Early, SP, BOS
|
P
Tyler Glasnow, LAD
111
261
Mark Vientos, 3B, NYM
|
P
Brandon Woodruff, MIL
130
262
Carlos Narvaez, C, BOS
|
P
Trevor Rogers, BAL
135
263
Alec Burleson, 1B, STL
|
P
Carlos Estevez, KC
178
264
Jac Caglianone, OF, KC
|
P
Ranger Suarez, PHI
183
|
ROUND 23
|
P
Gerrit Cole, NYY
202
265
Grant Taylor, RP, CHW
|
P
Merrill Kelly, TEX
255
266
Justin Steele, SP, CHC
|
|
|
|
267
Jake Mangum, OF, TB
|
|
|
|
268
Adolis Garcia, OF, TEX
|
|
|
|
269
Jose Ferrer, RP, WAS
|
|
|
|
270
Bailey Ober, SP, MIN
|
|
|
|
271
Jacob Lopez, SP, ATH
|
|
|
|
272
Josh Jung, 3B, TEX
|
|
|
|
273
Noah Cameron, SP, KC
|
|
|
|
274
Owen Caissie, OF, CHC
|
|
|
|
275
Jordan Lawlar, SS, ARI
|
|
|
|
276
Chase Meidroth, SS, CHW
|
|
|
|