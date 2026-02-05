Fantasy Baseball: H2H points mock draft highlights the players who gain or lose value in the format
Innings eaters like Logan Webb get a healthy boost in Head-to-Head points
Not everyone is well-versed in points leagues, you know. The content creator class in particular tends to be Rotisserie-focused, and so sometimes when I gather up these writers and podcasters for a Head-to-Head points mock, it can take on a Rotisserie tinge.
That's not what happened in this one, though. Innings eaters were elevated. Swing-at-anything types were faded. It was a proper points league draft. If anything, they may have gone a little too far in making it so.
Who are "they?" Sure, let's get the introductions out of the way.
1) Bryson Ostepchuk, The Run Down Report (@rundownbryson)
2) Chris Towers, CBS Sports (@CTowersCBS)
3) Anthony Kates, SportsEthos (@akfantasybb)
4) Zac Morain, Driveline Baseball (@makeitmorain)
5) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)
6) Steve Giangaspro, Tablesetters podcast (@SGroundballTS)
7) Phil Ponebshek, Patton & Company
8) Jeremy Heist, Fantistics Fantasy (@heistjm)
9) B_Don, Razzball (@RazzBDon)
10) Nick Fox, NBC Sports (@CT_FOX)
11) Jake Holland, The Cutoff Man podcast (@jakebaseball17)
12) Matt Scardigno, points league enthusiast
A few examples of what I'm referring to:
- Logan Webb was the fourth starting pitcher drafted at 30th overall, and he's a great point league pitcher as a big accumulator of innings (worth three points apiece). His biggest shortcomings (high WHIP and low strikeout rate, with 2025 being an exception) also don't hurt as much as in 5x5 play. Still, making him the fourth starting pitcher picked -- ahead of Cristopher Sanchez and Chris Sale, to name a couple -- is taking it too far. There are some clear limits to Webb's upside, even in this format.
- Yoshinobu Yamamoto, meanwhile, was only the ninth starting pitcher drafted at 44th overall, which is nearly two rounds later than he's typically drafted in Rotisserie leagues. And there's a certain logic to it. His ability to pile up strikeouts isn't as valuable here, with them being worth only half a point each, while operating in a six-man rotation costs him valuable innings, not to mention denying him an opportunity for two-start weeks. I'd still draft him higher than ninth (and in fact, I'm the one who stopped him from sinking further), but downgrading him slightly is proper in this format.
- Pete Crow-Armstrong, who broke through as a 30/30 man last year and is generally a Round 3 pick in Rotisserie, lasted until Round 5 in this one. His poor plate discipline, which is of no direct consequence in traditional 5x5 play, can be detrimental in this format, where walks are worth a point each and strikeouts deduct half a point. Letting him slip to 58th overall is verging on taking things too far. He did, after all, average the same number of points per game last year (3.14) as Freddie Freeman, who went a round earlier and is generally regarded as a points league standout, but that was in a career year for Crow-Armstrong and a down year for Freeman. I'd consider Crow-Armstrong's downgrade to be a proper one.
- Luke Keaschall, an up-and-comer at second base, may have some questions concerning his power production, but he's shown himself to be a disciplined hitter. His plus walk and strikeout rates, along with his abundance of stolen bases (worth two points apiece in standard CBS leagues), gave him the second-most Head-to-Head points per game at second base last season (3.44, behind only Ketel Marte). Clearly, there's great potential for him in this format, but it was too small of a sample (just 207 plate appearances) for me to put him on equal footing with confirmed points league standouts like Josh Naylor and Christian Yelich, not to mention a full round ahead of second base mainstay Jose Altuve. As such, targeting Keaschall at 69th overall is, to me, taking his potential points league prowess too far.
- Zachary Neto's power/speed contributions have made him a borderline third-rounder in Rotisserie, but much like Crow-Armstrong, they're undermined in this format by a poor strikeout-to-walk ratio. There's a difference between going at Pick 58, though, like Crow-Armstrong did, and Pick 80, a couple spots after Brandon Nimmo, of all people. This, to me, is downgrading Neto too far.
Every draft needs a wild card, and in this draft, that wild card was Bryson Ostepchuk, who raised an eyebrow with picks like Jackson Merrill at 25, Michael Busch at 48, Merrill Kelly at 96, Kris Bubic at 97 and Daniel Palencia at 145 (with Devin Williams still available). Though you could argue the Kelly pick was playing to the format -- he actually placed 17th in it last year, mostly on the basis of innings accumulation -- the others weren't so much. Jackson Merrill, in particular, could suffer from his lack of walks, even with a full bounce-back to his 2024 production.
On the whole, I think this is my favorite team I've drafted so far. The key moment was opting for Junior Caminero over Nick Kurtz in Round 2, not wanting to test the scarcity at third base and recognizing that I would likely get a stud first baseman in Round 3 or 4 (which I did, Pete Alonso). I didn't invest heavily in pitching, apart from Yamamoto, but I think I loaded up on enough high-upside arms that it won't be an issue.
You can be the judge, though.
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Bryson Ostepchuk
|A. Judge RF NYY
|2
|Chris Towers
|S. Ohtani DH LAD
|3
|Anthony Kates
|J. Soto RF NYM
|4
|Zac Morain
|J. Ramirez 3B CLE
|5
|Scott White
|K. Tucker RF LAD
|6
|Steve Giangaspro
|B. Witt SS KC
|7
|Phil Ponebshek
|T. Skubal SP DET
|8
|Jeremy Heist
|R. Acuna Jr. RF ATL
|9
|B_Don
|C. Carroll RF ARI
|10
|Nick Fox
|P. Skenes SP PIT
|11
|Jake Holland
|F. Tatis Jr. RF SD
|12
|Matt Scardigno
|G. Crochet SP BOS
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|Matt Scardigno
|V. Guerrero Jr. 1B TOR
|14
|Jake Holland
|F. Lindor SS NYM
|15
|Nick Fox
|C. Raleigh C SEA
|16
|B_Don
|J. Rodriguez CF SEA
|17
|Jeremy Heist
|K. Schwarber DH PHI
|18
|Phil Ponebshek
|K. Marte 2B ARI
|19
|Steve Giangaspro
|G. Henderson SS BAL
|20
|Scott White
|J. Caminero 3B TB
|21
|Zac Morain
|E. De La Cruz SS CIN
|22
|Anthony Kates
|N. Kurtz 1B ATH
|23
|Chris Towers
|J. Chisholm 2B NYY
|24
|Bryson Ostepchuk
|J. Chourio CF MIL
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|Bryson Ostepchuk
|J. Merrill CF SD
|26
|Chris Towers
|T. Turner SS PHI
|27
|Anthony Kates
|R. Devers DH SF
|28
|Zac Morain
|M. Olson 1B ATL
|29
|Scott White
|P. Alonso 1B BAL
|30
|Steve Giangaspro
|L. Webb SP SF
|31
|Phil Ponebshek
|B. Buxton CF MIN
|32
|Jeremy Heist
|B. Harper 1B PHI
|33
|B_Don
|C. Sanchez SP PHI
|34
|Nick Fox
|M. Machado 3B SD
|35
|Jake Holland
|Y. Alvarez DH HOU
|36
|Matt Scardigno
|M. Betts SS LAD
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|Matt Scardigno
|L. Gilbert SP SEA
|38
|Jake Holland
|B. Woo SP SEA
|39
|Nick Fox
|F. Freeman 1B LAD
|40
|B_Don
|J. Wood LF WAS
|41
|Jeremy Heist
|C. Sale SP ATL
|42
|Phil Ponebshek
|G. Springer DH TOR
|43
|Steve Giangaspro
|H. Brown SP HOU
|44
|Scott White
|Y. Yamamoto SP LAD
|45
|Zac Morain
|C. Bellinger LF NYY
|46
|Anthony Kates
|R. Anthony RF BOS
|47
|Chris Towers
|W. Contreras C MIL
|48
|Bryson Ostepchuk
|M. Busch 1B CHC
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|Bryson Ostepchuk
|M. Fried SP NYY
|50
|Chris Towers
|W. Langford LF TEX
|51
|Anthony Kates
|B. Rice 1B NYY
|52
|Zac Morain
|C. Ragans SP KC
|53
|Scott White
|G. Perdomo SS ARI
|54
|Steve Giangaspro
|N. Hoerner 2B CHC
|55
|Phil Ponebshek
|H. Greene SP CIN
|56
|Jeremy Heist
|J. deGrom SP TEX
|57
|B_Don
|B. Turang 2B MIL
|58
|Nick Fox
|P. Crow-Armstrong CF CHC
|59
|Jake Holland
|K. Bradish SP BAL
|60
|Matt Scardigno
|C. Seager SS TEX
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|Matt Scardigno
|J. Duran LF BOS
|62
|Jake Holland
|B. Rooker DH ATH
|63
|Nick Fox
|F. Valdez SP HOU
|64
|B_Don
|C. Abrams SS WAS
|65
|Jeremy Heist
|A. Riley 3B ATL
|66
|Phil Ponebshek
|E. Diaz RP LAD
|67
|Steve Giangaspro
|R. Arozarena LF SEA
|68
|Scott White
|J. Naylor 1B SEA
|69
|Zac Morain
|L. Keaschall 2B MIN
|70
|Anthony Kates
|C. Yelich DH MIL
|71
|Chris Towers
|V. Pasquantino 1B KC
|72
|Bryson Ostepchuk
|M. Garcia 3B KC
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|Bryson Ostepchuk
|B. Bichette SS NYM
|74
|Chris Towers
|S. Schwellenbach SP ATL
|75
|Anthony Kates
|J. Pena SS HOU
|76
|Zac Morain
|G. Kirby SP SEA
|77
|Scott White
|J. Altuve 2B HOU
|78
|Steve Giangaspro
|B. Nimmo LF TEX
|79
|Phil Ponebshek
|W. Smith C LAD
|80
|Jeremy Heist
|Z. Neto SS LAA
|81
|B_Don
|J. Ryan SP MIN
|82
|Nick Fox
|F. Peralta SP NYM
|83
|Jake Holland
|M. Miller RP SD
|84
|Matt Scardigno
|J. Luzardo SP PHI
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|Matt Scardigno
|D. Cease SP TOR
|86
|Jake Holland
|Y. Diaz DH TB
|87
|Nick Fox
|J. Hader RP HOU
|88
|B_Don
|E. Suarez 3B CIN
|89
|Jeremy Heist
|S. Langeliers C ATH
|90
|Phil Ponebshek
|K. Gausman SP TOR
|91
|Steve Giangaspro
|R. Greene LF DET
|92
|Scott White
|S. Suzuki DH CHC
|93
|Zac Morain
|I. Happ LF CHC
|94
|Anthony Kates
|E. Perez SP MIA
|95
|Chris Towers
|A. Bregman 3B CHC
|96
|Bryson Ostepchuk
|M. Kelly SP ARI
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|Bryson Ostepchuk
|K. Bubic SP KC
|98
|Chris Towers
|C. Smith RP CLE
|99
|Anthony Kates
|N. McLean SP NYM
|100
|Zac Morain
|S. Kwan LF CLE
|101
|Scott White
|H. Goodman C COL
|102
|Steve Giangaspro
|Z. Wheeler SP PHI
|103
|Phil Ponebshek
|C. Correa SS HOU
|104
|Jeremy Heist
|N. Pivetta SP SD
|105
|B_Don
|T. Glasnow SP LAD
|106
|Nick Fox
|J. Wilson SS ATH
|107
|Jake Holland
|I. Paredes 3B HOU
|108
|Matt Scardigno
|A. Munoz RP SEA
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|Matt Scardigno
|J. Profar LF ATL
|110
|Jake Holland
|C. Burns SP CIN
|111
|Nick Fox
|K. Stowers LF MIA
|112
|B_Don
|S. Strider SP ATL
|113
|Jeremy Heist
|B. Woodruff SP MIL
|114
|Phil Ponebshek
|S. Imanaga SP CHC
|115
|Steve Giangaspro
|A. Ramirez C MIA
|116
|Scott White
|T. Rogers SP BAL
|117
|Zac Morain
|J. Duran RP PHI
|118
|Anthony Kates
|T. Soderstrom LF ATH
|119
|Chris Towers
|S. Alcantara SP MIA
|120
|Bryson Ostepchuk
|O. Albies 2B ATL
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|Bryson Ostepchuk
|G. Williams SP CLE
|122
|Chris Towers
|R. Pepiot SP TB
|123
|Anthony Kates
|P. Lopez SP MIN
|124
|Zac Morain
|B. Snell SP LAD
|125
|Scott White
|T. Yesavage SP TOR
|126
|Steve Giangaspro
|L. Castillo SP SEA
|127
|Phil Ponebshek
|R. Iglesias RP ATL
|128
|Jeremy Heist
|D. Bednar RP NYY
|129
|B_Don
|A. Chapman RP BOS
|130
|Nick Fox
|B. Lowe 2B PIT
|131
|Jake Holland
|D. Baldwin C ATL
|132
|Matt Scardigno
|M. King SP SD
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|Matt Scardigno
|M. Harris CF ATL
|134
|Jake Holland
|N. Lodolo SP CIN
|135
|Nick Fox
|C. Schlittler SP NYY
|136
|B_Don
|S. Perez C KC
|137
|Jeremy Heist
|T. Ward LF BAL
|138
|Phil Ponebshek
|D. Varsho CF TOR
|139
|Steve Giangaspro
|M. Semien 2B NYM
|140
|Scott White
|S. Bieber SP TOR
|141
|Zac Morain
|A. Rutschman C BAL
|142
|Anthony Kates
|T. Imai SP HOU
|143
|Chris Towers
|J. Misiorowski SP MIL
|144
|Bryson Ostepchuk
|S. McClanahan SP TB
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|Bryson Ostepchuk
|D. Palencia RP CHC
|146
|Chris Towers
|J. Marsee CF MIA
|147
|Anthony Kates
|M. Chapman 3B SF
|148
|Zac Morain
|T. Hernandez RF LAD
|149
|Scott White
|B. Chandler SP PIT
|150
|Steve Giangaspro
|J. Hoffman RP TOR
|151
|Phil Ponebshek
|J. Musgrove SP SD
|152
|Jeremy Heist
|D. Williams RP NYM
|153
|B_Don
|C. Estevez RP KC
|154
|Nick Fox
|E. Sheehan SP LAD
|155
|Jake Holland
|R. Helsley RP BAL
|156
|Matt Scardigno
|L. Arraez 1B SD
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|157
|Matt Scardigno
|S. Gray SP BOS
|158
|Jake Holland
|R. Suarez SP BOS
|159
|Nick Fox
|M. Trout DH LAA
|160
|B_Don
|O. Cruz CF PIT
|161
|Jeremy Heist
|J. Adell CF LAA
|162
|Phil Ponebshek
|L. Robert CF NYM
|163
|Steve Giangaspro
|A. Bohm 3B PHI
|164
|Scott White
|N. Eovaldi SP TEX
|165
|Zac Morain
|Z. Gallen SP ARI
|166
|Anthony Kates
|C. Horton SP CHC
|167
|Chris Towers
|M. Gore SP TEX
|168
|Bryson Ostepchuk
|T. Megill RP MIL
|Round 15
|Pos
|Team
|Player
|169
|Bryson Ostepchuk
|W. Contreras 1B BOS
|170
|Chris Towers
|C. Benge CF NYM
|171
|Anthony Kates
|B. Donovan 2B SEA
|172
|Zac Morain
|M. Wacha SP KC
|173
|Scott White
|R. Ray SP SF
|174
|Steve Giangaspro
|R. Suarez RP ATL
|175
|Phil Ponebshek
|X. Bogaerts SS SD
|176
|Jeremy Heist
|A. Abbott SP CIN
|177
|B_Don
|C. Rodon SP NYY
|178
|Nick Fox
|E. Pagan RP CIN
|179
|Jake Holland
|J. Wetherholt SS STL
|180
|Matt Scardigno
|K. Okamoto 3B TOR
|Round 16
|Pos
|Team
|Player
|181
|Matt Scardigno
|P. Fairbanks RP MIA
|182
|Jake Holland
|S. Frelick RF MIL
|183
|Nick Fox
|T. Story SS BOS
|184
|B_Don
|L. Henderson SP MIL
|185
|Jeremy Heist
|E. Cabrera SP CHC
|186
|Phil Ponebshek
|R. O'Hearn 1B PIT
|187
|Steve Giangaspro
|W. Adames SS SF
|188
|Scott White
|G. Cole SP NYY
|189
|Zac Morain
|M. Keller SP PIT
|190
|Anthony Kates
|D. Santana RP PIT
|191
|Chris Towers
|L. Butler RF ATH
|192
|Bryson Ostepchuk
|D. Dingler C DET
|Round 17
|Pos
|Team
|Player
|193
|Bryson Ostepchuk
|J. Holliday 2B BAL
|194
|Chris Towers
|D. Crews RF WAS
|195
|Anthony Kates
|R. Nelson SP ARI
|196
|Zac Morain
|B. Miller SP SEA
|197
|Scott White
|T. Bibee SP CLE
|198
|Steve Giangaspro
|S. Steer 1B CIN
|199
|Phil Ponebshek
|S. Stewart 1B CIN
|200
|Jeremy Heist
|G. Torres 2B DET
|201
|B_Don
|R. Sasaki SP LAD
|202
|Nick Fox
|M. Boyd SP CHC
|203
|Jake Holland
|X. Edwards 2B MIA
|204
|Matt Scardigno
|J. Polanco DH NYM
|Round 18
|Pos
|Team
|Player
|205
|Matt Scardigno
|C. Jensen C KC
|206
|Jake Holland
|K. Griffin SS PIT
|207
|Nick Fox
|M. Muncy 3B LAD
|208
|B_Don
|I. Seymour RP TB
|209
|Jeremy Heist
|D. Rasmussen SP TB
|210
|Phil Ponebshek
|N. Marte RF CIN
|211
|Steve Giangaspro
|C. Bassitt SP TOR
|212
|Scott White
|K. Jansen RP DET
|213
|Zac Morain
|A. Garcia RF PHI
|214
|Anthony Kates
|G. Jax RP TB
|215
|Chris Towers
|I. Herrera DH STL
|216
|Bryson Ostepchuk
|K. Manzardo DH CLE
|Round 19
|Pos
|Team
|Player
|217
|Bryson Ostepchuk
|J. Jones SP PIT
|218
|Chris Towers
|S. Baz SP BAL
|219
|Anthony Kates
|B. Ashcraft RP PIT
|220
|Zac Morain
|J. Westburg 3B BAL
|221
|Scott White
|R. Detmers RP LAA
|222
|Steve Giangaspro
|B. Reynolds RF PIT
|223
|Phil Ponebshek
|S. Smith SP CHW
|224
|Jeremy Heist
|A. Pages CF LAD
|225
|B_Don
|J. Cantillo RP CLE
|226
|Nick Fox
|C. Ponce RP TOR
|227
|Jake Holland
|A. Nola SP PHI
|228
|Matt Scardigno
|R. Snelling SP MIA
|Round 20
|Pos
|Team
|Player
|229
|Matt Scardigno
|B. Ober SP MIN
|230
|Jake Holland
|N. Cameron SP KC
|231
|Nick Fox
|R. Laureano LF SD
|232
|B_Don
|J. Aranda 1B TB
|233
|Jeremy Heist
|A. Painter SP PHI
|234
|Phil Ponebshek
|M. Ballesteros DH CHC
|235
|Steve Giangaspro
|D. Kremer SP BAL
|236
|Scott White
|D. Lile RF WAS
|237
|Zac Morain
|A. Barger 3B TOR
|238
|Anthony Kates
|O. Lopez SS MIA
|239
|Chris Towers
|P. Messick SP CLE
|240
|Bryson Ostepchuk
|K. Teel C CHW
|Round 21
|Pos
|Team
|Player
|241
|Bryson Ostepchuk
|J. Crawford CF PHI
|242
|Chris Towers
|P. Tolle RP BOS
|243
|Anthony Kates
|M. Moniak RF COL
|244
|Zac Morain
|R. Walker RP SF
|245
|Scott White
|G. Rodriguez SP LAA
|246
|Steve Giangaspro
|C. Montgomery SS CHW
|247
|Phil Ponebshek
|Q. Priester SP MIL
|248
|Jeremy Heist
|J. Lopez SP ATH
|249
|B_Don
|C. Simpson CF TB
|250
|Nick Fox
|W. Abreu RF BOS
|251
|Jake Holland
|C. Early SP BOS
|252
|Matt Scardigno
|M. Burrows SP HOU
