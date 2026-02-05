logan-webb.jpg

Not everyone is well-versed in points leagues, you know. The content creator class in particular tends to be Rotisserie-focused, and so sometimes when I gather up these writers and podcasters for a Head-to-Head points mock, it can take on a Rotisserie tinge.

That's not what happened in this one, though. Innings eaters were elevated. Swing-at-anything types were faded. It was a proper points league draft. If anything, they may have gone a little too far in making it so.

Who are "they?" Sure, let's get the introductions out of the way.

1) Bryson Ostepchuk, The Run Down Report (@rundownbryson)
2) Chris Towers, CBS Sports (@CTowersCBS)
3) Anthony Kates, SportsEthos (@akfantasybb)
4) Zac Morain, Driveline Baseball (@makeitmorain)
5) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)
6) Steve Giangaspro, Tablesetters podcast (@SGroundballTS)
7) Phil Ponebshek, Patton & Company
8) Jeremy Heist, Fantistics Fantasy (@heistjm)
9) B_Don, Razzball (@RazzBDon)
10) Nick Fox, NBC Sports (@CT_FOX)
11) Jake Holland, The Cutoff Man podcast (@jakebaseball17)
12) Matt Scardigno, points league enthusiast

A few examples of what I'm referring to:

  • Logan Webb was the fourth starting pitcher drafted at 30th overall, and he's a great point league pitcher as a big accumulator of innings (worth three points apiece). His biggest shortcomings (high WHIP and low strikeout rate, with 2025 being an exception) also don't hurt as much as in 5x5 play. Still, making him the fourth starting pitcher picked -- ahead of Cristopher Sanchez and Chris Sale, to name a couple -- is taking it too far. There are some clear limits to Webb's upside, even in this format.
  • Yoshinobu Yamamoto, meanwhile, was only the ninth starting pitcher drafted at 44th overall, which is nearly two rounds later than he's typically drafted in Rotisserie leagues. And there's a certain logic to it. His ability to pile up strikeouts isn't as valuable here, with them being worth only half a point each, while operating in a six-man rotation costs him valuable innings, not to mention denying him an opportunity for two-start weeks. I'd still draft him higher than ninth (and in fact, I'm the one who stopped him from sinking further), but downgrading him slightly is proper in this format.
  • Pete Crow-Armstrong, who broke through as a 30/30 man last year and is generally a Round 3 pick in Rotisserie, lasted until Round 5 in this one. His poor plate discipline, which is of no direct consequence in traditional 5x5 play, can be detrimental in this format, where walks are worth a point each and strikeouts deduct half a point. Letting him slip to 58th overall is verging on taking things too far. He did, after all, average the same number of points per game last year (3.14) as Freddie Freeman, who went a round earlier and is generally regarded as a points league standout, but that was in a career year for Crow-Armstrong and a down year for Freeman. I'd consider Crow-Armstrong's downgrade to be a proper one.
  • Luke Keaschall, an up-and-comer at second base, may have some questions concerning his power production, but he's shown himself to be a disciplined hitter. His plus walk and strikeout rates, along with his abundance of stolen bases (worth two points apiece in standard CBS leagues), gave him the second-most Head-to-Head points per game at second base last season (3.44, behind only Ketel Marte). Clearly, there's great potential for him in this format, but it was too small of a sample (just 207 plate appearances) for me to put him on equal footing with confirmed points league standouts like Josh Naylor and Christian Yelich, not to mention a full round ahead of second base mainstay Jose Altuve. As such, targeting Keaschall at 69th overall is, to me, taking his potential points league prowess too far.
  • Zachary Neto's power/speed contributions have made him a borderline third-rounder in Rotisserie, but much like Crow-Armstrong, they're undermined in this format by a poor strikeout-to-walk ratio. There's a difference between going at Pick 58, though, like Crow-Armstrong did, and Pick 80, a couple spots after Brandon Nimmo, of all people. This, to me, is downgrading Neto too far

Every draft needs a wild card, and in this draft, that wild card was Bryson Ostepchuk, who raised an eyebrow with picks like Jackson Merrill at 25, Michael Busch at 48, Merrill Kelly at 96, Kris Bubic at 97 and Daniel Palencia at 145 (with Devin Williams still available). Though you could argue the Kelly pick was playing to the format -- he actually placed 17th in it last year, mostly on the basis of innings accumulation -- the others weren't so much. Jackson Merrill, in particular, could suffer from his lack of walks, even with a full bounce-back to his 2024 production.

On the whole, I think this is my favorite team I've drafted so far. The key moment was opting for Junior Caminero over Nick Kurtz in Round 2, not wanting to test the scarcity at third base and recognizing that I would likely get a stud first baseman in Round 3 or 4 (which I did, Pete Alonso). I didn't invest heavily in pitching, apart from Yamamoto, but I think I loaded up on enough high-upside arms that it won't be an issue.

You can be the judge, though.

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Bryson Ostepchuk A. Judge RF NYY
2 Chris Towers S. Ohtani DH LAD
3 Anthony Kates J. Soto RF NYM
4 Zac Morain J. Ramirez 3B CLE
5 Scott White K. Tucker RF LAD
6 Steve Giangaspro B. Witt SS KC
7 Phil Ponebshek T. Skubal SP DET
8 Jeremy Heist R. Acuna Jr. RF ATL
9 B_Don C. Carroll RF ARI
10 Nick Fox P. Skenes SP PIT
11 Jake Holland F. Tatis Jr. RF SD
12 Matt Scardigno G. Crochet SP BOS
Round 2
Pos Team Player
13 Matt Scardigno V. Guerrero Jr. 1B TOR
14 Jake Holland F. Lindor SS NYM
15 Nick Fox C. Raleigh C SEA
16 B_Don J. Rodriguez CF SEA
17 Jeremy Heist K. Schwarber DH PHI
18 Phil Ponebshek K. Marte 2B ARI
19 Steve Giangaspro G. Henderson SS BAL
20 Scott White J. Caminero 3B TB
21 Zac Morain E. De La Cruz SS CIN
22 Anthony Kates N. Kurtz 1B ATH
23 Chris Towers J. Chisholm 2B NYY
24 Bryson Ostepchuk J. Chourio CF MIL
Round 3
Pos Team Player
25 Bryson Ostepchuk J. Merrill CF SD
26 Chris Towers T. Turner SS PHI
27 Anthony Kates R. Devers DH SF
28 Zac Morain M. Olson 1B ATL
29 Scott White P. Alonso 1B BAL
30 Steve Giangaspro L. Webb SP SF
31 Phil Ponebshek B. Buxton CF MIN
32 Jeremy Heist B. Harper 1B PHI
33 B_Don C. Sanchez SP PHI
34 Nick Fox M. Machado 3B SD
35 Jake Holland Y. Alvarez DH HOU
36 Matt Scardigno M. Betts SS LAD
Round 4
Pos Team Player
37 Matt Scardigno L. Gilbert SP SEA
38 Jake Holland B. Woo SP SEA
39 Nick Fox F. Freeman 1B LAD
40 B_Don J. Wood LF WAS
41 Jeremy Heist C. Sale SP ATL
42 Phil Ponebshek G. Springer DH TOR
43 Steve Giangaspro H. Brown SP HOU
44 Scott White Y. Yamamoto SP LAD
45 Zac Morain C. Bellinger LF NYY
46 Anthony Kates R. Anthony RF BOS
47 Chris Towers W. Contreras C MIL
48 Bryson Ostepchuk M. Busch 1B CHC
Round 5
Pos Team Player
49 Bryson Ostepchuk M. Fried SP NYY
50 Chris Towers W. Langford LF TEX
51 Anthony Kates B. Rice 1B NYY
52 Zac Morain C. Ragans SP KC
53 Scott White G. Perdomo SS ARI
54 Steve Giangaspro N. Hoerner 2B CHC
55 Phil Ponebshek H. Greene SP CIN
56 Jeremy Heist J. deGrom SP TEX
57 B_Don B. Turang 2B MIL
58 Nick Fox P. Crow-Armstrong CF CHC
59 Jake Holland K. Bradish SP BAL
60 Matt Scardigno C. Seager SS TEX
Round 6
Pos Team Player
61 Matt Scardigno J. Duran LF BOS
62 Jake Holland B. Rooker DH ATH
63 Nick Fox F. Valdez SP HOU
64 B_Don C. Abrams SS WAS
65 Jeremy Heist A. Riley 3B ATL
66 Phil Ponebshek E. Diaz RP LAD
67 Steve Giangaspro R. Arozarena LF SEA
68 Scott White J. Naylor 1B SEA
69 Zac Morain L. Keaschall 2B MIN
70 Anthony Kates C. Yelich DH MIL
71 Chris Towers V. Pasquantino 1B KC
72 Bryson Ostepchuk M. Garcia 3B KC
Round 7
Pos Team Player
73 Bryson Ostepchuk B. Bichette SS NYM
74 Chris Towers S. Schwellenbach SP ATL
75 Anthony Kates J. Pena SS HOU
76 Zac Morain G. Kirby SP SEA
77 Scott White J. Altuve 2B HOU
78 Steve Giangaspro B. Nimmo LF TEX
79 Phil Ponebshek W. Smith C LAD
80 Jeremy Heist Z. Neto SS LAA
81 B_Don J. Ryan SP MIN
82 Nick Fox F. Peralta SP NYM
83 Jake Holland M. Miller RP SD
84 Matt Scardigno J. Luzardo SP PHI
Round 8
Pos Team Player
85 Matt Scardigno D. Cease SP TOR
86 Jake Holland Y. Diaz DH TB
87 Nick Fox J. Hader RP HOU
88 B_Don E. Suarez 3B CIN
89 Jeremy Heist S. Langeliers C ATH
90 Phil Ponebshek K. Gausman SP TOR
91 Steve Giangaspro R. Greene LF DET
92 Scott White S. Suzuki DH CHC
93 Zac Morain I. Happ LF CHC
94 Anthony Kates E. Perez SP MIA
95 Chris Towers A. Bregman 3B CHC
96 Bryson Ostepchuk M. Kelly SP ARI
Round 9
Pos Team Player
97 Bryson Ostepchuk K. Bubic SP KC
98 Chris Towers C. Smith RP CLE
99 Anthony Kates N. McLean SP NYM
100 Zac Morain S. Kwan LF CLE
101 Scott White H. Goodman C COL
102 Steve Giangaspro Z. Wheeler SP PHI
103 Phil Ponebshek C. Correa SS HOU
104 Jeremy Heist N. Pivetta SP SD
105 B_Don T. Glasnow SP LAD
106 Nick Fox J. Wilson SS ATH
107 Jake Holland I. Paredes 3B HOU
108 Matt Scardigno A. Munoz RP SEA
Round 10
Pos Team Player
109 Matt Scardigno J. Profar LF ATL
110 Jake Holland C. Burns SP CIN
111 Nick Fox K. Stowers LF MIA
112 B_Don S. Strider SP ATL
113 Jeremy Heist B. Woodruff SP MIL
114 Phil Ponebshek S. Imanaga SP CHC
115 Steve Giangaspro A. Ramirez C MIA
116 Scott White T. Rogers SP BAL
117 Zac Morain J. Duran RP PHI
118 Anthony Kates T. Soderstrom LF ATH
119 Chris Towers S. Alcantara SP MIA
120 Bryson Ostepchuk O. Albies 2B ATL
Round 11
Pos Team Player
121 Bryson Ostepchuk G. Williams SP CLE
122 Chris Towers R. Pepiot SP TB
123 Anthony Kates P. Lopez SP MIN
124 Zac Morain B. Snell SP LAD
125 Scott White T. Yesavage SP TOR
126 Steve Giangaspro L. Castillo SP SEA
127 Phil Ponebshek R. Iglesias RP ATL
128 Jeremy Heist D. Bednar RP NYY
129 B_Don A. Chapman RP BOS
130 Nick Fox B. Lowe 2B PIT
131 Jake Holland D. Baldwin C ATL
132 Matt Scardigno M. King SP SD
Round 12
Pos Team Player
133 Matt Scardigno M. Harris CF ATL
134 Jake Holland N. Lodolo SP CIN
135 Nick Fox C. Schlittler SP NYY
136 B_Don S. Perez C KC
137 Jeremy Heist T. Ward LF BAL
138 Phil Ponebshek D. Varsho CF TOR
139 Steve Giangaspro M. Semien 2B NYM
140 Scott White S. Bieber SP TOR
141 Zac Morain A. Rutschman C BAL
142 Anthony Kates T. Imai SP HOU
143 Chris Towers J. Misiorowski SP MIL
144 Bryson Ostepchuk S. McClanahan SP TB
Round 13
Pos Team Player
145 Bryson Ostepchuk D. Palencia RP CHC
146 Chris Towers J. Marsee CF MIA
147 Anthony Kates M. Chapman 3B SF
148 Zac Morain T. Hernandez RF LAD
149 Scott White B. Chandler SP PIT
150 Steve Giangaspro J. Hoffman RP TOR
151 Phil Ponebshek J. Musgrove SP SD
152 Jeremy Heist D. Williams RP NYM
153 B_Don C. Estevez RP KC
154 Nick Fox E. Sheehan SP LAD
155 Jake Holland R. Helsley RP BAL
156 Matt Scardigno L. Arraez 1B SD
Round 14
Pos Team Player
157 Matt Scardigno S. Gray SP BOS
158 Jake Holland R. Suarez SP BOS
159 Nick Fox M. Trout DH LAA
160 B_Don O. Cruz CF PIT
161 Jeremy Heist J. Adell CF LAA
162 Phil Ponebshek L. Robert CF NYM
163 Steve Giangaspro A. Bohm 3B PHI
164 Scott White N. Eovaldi SP TEX
165 Zac Morain Z. Gallen SP ARI
166 Anthony Kates C. Horton SP CHC
167 Chris Towers M. Gore SP TEX
168 Bryson Ostepchuk T. Megill RP MIL
Round 15
Pos Team Player
169 Bryson Ostepchuk W. Contreras 1B BOS
170 Chris Towers C. Benge CF NYM
171 Anthony Kates B. Donovan 2B SEA
172 Zac Morain M. Wacha SP KC
173 Scott White R. Ray SP SF
174 Steve Giangaspro R. Suarez RP ATL
175 Phil Ponebshek X. Bogaerts SS SD
176 Jeremy Heist A. Abbott SP CIN
177 B_Don C. Rodon SP NYY
178 Nick Fox E. Pagan RP CIN
179 Jake Holland J. Wetherholt SS STL
180 Matt Scardigno K. Okamoto 3B TOR
Round 16
Pos Team Player
181 Matt Scardigno P. Fairbanks RP MIA
182 Jake Holland S. Frelick RF MIL
183 Nick Fox T. Story SS BOS
184 B_Don L. Henderson SP MIL
185 Jeremy Heist E. Cabrera SP CHC
186 Phil Ponebshek R. O'Hearn 1B PIT
187 Steve Giangaspro W. Adames SS SF
188 Scott White G. Cole SP NYY
189 Zac Morain M. Keller SP PIT
190 Anthony Kates D. Santana RP PIT
191 Chris Towers L. Butler RF ATH
192 Bryson Ostepchuk D. Dingler C DET
Round 17
Pos Team Player
193 Bryson Ostepchuk J. Holliday 2B BAL
194 Chris Towers D. Crews RF WAS
195 Anthony Kates R. Nelson SP ARI
196 Zac Morain B. Miller SP SEA
197 Scott White T. Bibee SP CLE
198 Steve Giangaspro S. Steer 1B CIN
199 Phil Ponebshek S. Stewart 1B CIN
200 Jeremy Heist G. Torres 2B DET
201 B_Don R. Sasaki SP LAD
202 Nick Fox M. Boyd SP CHC
203 Jake Holland X. Edwards 2B MIA
204 Matt Scardigno J. Polanco DH NYM
Round 18
Pos Team Player
205 Matt Scardigno C. Jensen C KC
206 Jake Holland K. Griffin SS PIT
207 Nick Fox M. Muncy 3B LAD
208 B_Don I. Seymour RP TB
209 Jeremy Heist D. Rasmussen SP TB
210 Phil Ponebshek N. Marte RF CIN
211 Steve Giangaspro C. Bassitt SP TOR
212 Scott White K. Jansen RP DET
213 Zac Morain A. Garcia RF PHI
214 Anthony Kates G. Jax RP TB
215 Chris Towers I. Herrera DH STL
216 Bryson Ostepchuk K. Manzardo DH CLE
Round 19
Pos Team Player
217 Bryson Ostepchuk J. Jones SP PIT
218 Chris Towers S. Baz SP BAL
219 Anthony Kates B. Ashcraft RP PIT
220 Zac Morain J. Westburg 3B BAL
221 Scott White R. Detmers RP LAA
222 Steve Giangaspro B. Reynolds RF PIT
223 Phil Ponebshek S. Smith SP CHW
224 Jeremy Heist A. Pages CF LAD
225 B_Don J. Cantillo RP CLE
226 Nick Fox C. Ponce RP TOR
227 Jake Holland A. Nola SP PHI
228 Matt Scardigno R. Snelling SP MIA
Round 20
Pos Team Player
229 Matt Scardigno B. Ober SP MIN
230 Jake Holland N. Cameron SP KC
231 Nick Fox R. Laureano LF SD
232 B_Don J. Aranda 1B TB
233 Jeremy Heist A. Painter SP PHI
234 Phil Ponebshek M. Ballesteros DH CHC
235 Steve Giangaspro D. Kremer SP BAL
236 Scott White D. Lile RF WAS
237 Zac Morain A. Barger 3B TOR
238 Anthony Kates O. Lopez SS MIA
239 Chris Towers P. Messick SP CLE
240 Bryson Ostepchuk K. Teel C CHW
Round 21
Pos Team Player
241 Bryson Ostepchuk J. Crawford CF PHI
242 Chris Towers P. Tolle RP BOS
243 Anthony Kates M. Moniak RF COL
244 Zac Morain R. Walker RP SF
245 Scott White G. Rodriguez SP LAA
246 Steve Giangaspro C. Montgomery SS CHW
247 Phil Ponebshek Q. Priester SP MIL
248 Jeremy Heist J. Lopez SP ATH
249 B_Don C. Simpson CF TB
250 Nick Fox W. Abreu RF BOS
251 Jake Holland C. Early SP BOS
252 Matt Scardigno M. Burrows SP HOU
Team by Team
Bryson Ostepchuk
Rd Pk Player
1 1 A. Judge RF NYY
2 24 J. Chourio CF MIL
3 25 J. Merrill CF SD
4 48 M. Busch 1B CHC
5 49 M. Fried SP NYY
6 72 M. Garcia 3B KC
7 73 B. Bichette SS NYM
8 96 M. Kelly SP ARI
9 97 K. Bubic SP KC
10 120 O. Albies 2B ATL
11 121 G. Williams SP CLE
12 144 S. McClanahan SP TB
13 145 D. Palencia RP CHC
14 168 T. Megill RP MIL
15 169 W. Contreras 1B BOS
16 192 D. Dingler C DET
17 193 J. Holliday 2B BAL
18 216 K. Manzardo DH CLE
19 217 J. Jones SP PIT
20 240 K. Teel C CHW
21 241 J. Crawford CF PHI
Chris Towers
Rd Pk Player
1 2 S. Ohtani DH LAD
2 23 J. Chisholm 2B NYY
3 26 T. Turner SS PHI
4 47 W. Contreras C MIL
5 50 W. Langford LF TEX
6 71 V. Pasquantino 1B KC
7 74 S. Schwellenbach SP ATL
8 95 A. Bregman 3B CHC
9 98 C. Smith RP CLE
10 119 S. Alcantara SP MIA
11 122 R. Pepiot SP TB
12 143 J. Misiorowski SP MIL
13 146 J. Marsee CF MIA
14 167 M. Gore SP TEX
15 170 C. Benge CF NYM
16 191 L. Butler RF ATH
17 194 D. Crews RF WAS
18 215 I. Herrera DH STL
19 218 S. Baz SP BAL
20 239 P. Messick SP CLE
21 242 P. Tolle RP BOS
Anthony Kates
Rd Pk Player
1 3 J. Soto RF NYM
2 22 N. Kurtz 1B ATH
3 27 R. Devers DH SF
4 46 R. Anthony RF BOS
5 51 B. Rice 1B NYY
6 70 C. Yelich DH MIL
7 75 J. Pena SS HOU
8 94 E. Perez SP MIA
9 99 N. McLean SP NYM
10 118 T. Soderstrom LF ATH
11 123 P. Lopez SP MIN
12 142 T. Imai SP HOU
13 147 M. Chapman 3B SF
14 166 C. Horton SP CHC
15 171 B. Donovan 2B SEA
16 190 D. Santana RP PIT
17 195 R. Nelson SP ARI
18 214 G. Jax RP TB
19 219 B. Ashcraft RP PIT
20 238 O. Lopez SS MIA
21 243 M. Moniak RF COL
Zac Morain
Rd Pk Player
1 4 J. Ramirez 3B CLE
2 21 E. De La Cruz SS CIN
3 28 M. Olson 1B ATL
4 45 C. Bellinger LF NYY
5 52 C. Ragans SP KC
6 69 L. Keaschall 2B MIN
7 76 G. Kirby SP SEA
8 93 I. Happ LF CHC
9 100 S. Kwan LF CLE
10 117 J. Duran RP PHI
11 124 B. Snell SP LAD
12 141 A. Rutschman C BAL
13 148 T. Hernandez RF LAD
14 165 Z. Gallen SP ARI
15 172 M. Wacha SP KC
16 189 M. Keller SP PIT
17 196 B. Miller SP SEA
18 213 A. Garcia RF PHI
19 220 J. Westburg 3B BAL
20 237 A. Barger 3B TOR
21 244 R. Walker RP SF
Scott White
Rd Pk Player
1 5 K. Tucker RF LAD
2 20 J. Caminero 3B TB
3 29 P. Alonso 1B BAL
4 44 Y. Yamamoto SP LAD
5 53 G. Perdomo SS ARI
6 68 J. Naylor 1B SEA
7 77 J. Altuve 2B HOU
8 92 S. Suzuki DH CHC
9 101 H. Goodman C COL
10 116 T. Rogers SP BAL
11 125 T. Yesavage SP TOR
12 140 S. Bieber SP TOR
13 149 B. Chandler SP PIT
14 164 N. Eovaldi SP TEX
15 173 R. Ray SP SF
16 188 G. Cole SP NYY
17 197 T. Bibee SP CLE
18 212 K. Jansen RP DET
19 221 R. Detmers RP LAA
20 236 D. Lile RF WAS
21 245 G. Rodriguez SP LAA
Steve Giangaspro
Rd Pk Player
1 6 B. Witt SS KC
2 19 G. Henderson SS BAL
3 30 L. Webb SP SF
4 43 H. Brown SP HOU
5 54 N. Hoerner 2B CHC
6 67 R. Arozarena LF SEA
7 78 B. Nimmo LF TEX
8 91 R. Greene LF DET
9 102 Z. Wheeler SP PHI
10 115 A. Ramirez C MIA
11 126 L. Castillo SP SEA
12 139 M. Semien 2B NYM
13 150 J. Hoffman RP TOR
14 163 A. Bohm 3B PHI
15 174 R. Suarez RP ATL
16 187 W. Adames SS SF
17 198 S. Steer 1B CIN
18 211 C. Bassitt SP TOR
19 222 B. Reynolds RF PIT
20 235 D. Kremer SP BAL
21 246 C. Montgomery SS CHW
Phil Ponebshek
Rd Pk Player
1 7 T. Skubal SP DET
2 18 K. Marte 2B ARI
3 31 B. Buxton CF MIN
4 42 G. Springer DH TOR
5 55 H. Greene SP CIN
6 66 E. Diaz RP LAD
7 79 W. Smith C LAD
8 90 K. Gausman SP TOR
9 103 C. Correa SS HOU
10 114 S. Imanaga SP CHC
11 127 R. Iglesias RP ATL
12 138 D. Varsho CF TOR
13 151 J. Musgrove SP SD
14 162 L. Robert CF NYM
15 175 X. Bogaerts SS SD
16 186 R. O'Hearn 1B PIT
17 199 S. Stewart 1B CIN
18 210 N. Marte RF CIN
19 223 S. Smith SP CHW
20 234 M. Ballesteros DH CHC
21 247 Q. Priester SP MIL
Jeremy Heist
Rd Pk Player
1 8 R. Acuna Jr. RF ATL
2 17 K. Schwarber DH PHI
3 32 B. Harper 1B PHI
4 41 C. Sale SP ATL
5 56 J. deGrom SP TEX
6 65 A. Riley 3B ATL
7 80 Z. Neto SS LAA
8 89 S. Langeliers C ATH
9 104 N. Pivetta SP SD
10 113 B. Woodruff SP MIL
11 128 D. Bednar RP NYY
12 137 T. Ward LF BAL
13 152 D. Williams RP NYM
14 161 J. Adell CF LAA
15 176 A. Abbott SP CIN
16 185 E. Cabrera SP CHC
17 200 G. Torres 2B DET
18 209 D. Rasmussen SP TB
19 224 A. Pages CF LAD
20 233 A. Painter SP PHI
21 248 J. Lopez SP ATH
B_Don
Rd Pk Player
1 9 C. Carroll RF ARI
2 16 J. Rodriguez CF SEA
3 33 C. Sanchez SP PHI
4 40 J. Wood LF WAS
5 57 B. Turang 2B MIL
6 64 C. Abrams SS WAS
7 81 J. Ryan SP MIN
8 88 E. Suarez 3B CIN
9 105 T. Glasnow SP LAD
10 112 S. Strider SP ATL
11 129 A. Chapman RP BOS
12 136 S. Perez C KC
13 153 C. Estevez RP KC
14 160 O. Cruz CF PIT
15 177 C. Rodon SP NYY
16 184 L. Henderson SP MIL
17 201 R. Sasaki SP LAD
18 208 I. Seymour RP TB
19 225 J. Cantillo RP CLE
20 232 J. Aranda 1B TB
21 249 C. Simpson CF TB
Nick Fox
Rd Pk Player
1 10 P. Skenes SP PIT
2 15 C. Raleigh C SEA
3 34 M. Machado 3B SD
4 39 F. Freeman 1B LAD
5 58 P. Crow-Armstrong CF CHC
6 63 F. Valdez SP HOU
7 82 F. Peralta SP NYM
8 87 J. Hader RP HOU
9 106 J. Wilson SS ATH
10 111 K. Stowers LF MIA
11 130 B. Lowe 2B PIT
12 135 C. Schlittler SP NYY
13 154 E. Sheehan SP LAD
14 159 M. Trout DH LAA
15 178 E. Pagan RP CIN
16 183 T. Story SS BOS
17 202 M. Boyd SP CHC
18 207 M. Muncy 3B LAD
19 226 C. Ponce RP TOR
20 231 R. Laureano LF SD
21 250 W. Abreu RF BOS
Jake Holland
Rd Pk Player
1 11 F. Tatis Jr. RF SD
2 14 F. Lindor SS NYM
3 35 Y. Alvarez DH HOU
4 38 B. Woo SP SEA
5 59 K. Bradish SP BAL
6 62 B. Rooker DH ATH
7 83 M. Miller RP SD
8 86 Y. Diaz DH TB
9 107 I. Paredes 3B HOU
10 110 C. Burns SP CIN
11 131 D. Baldwin C ATL
12 134 N. Lodolo SP CIN
13 155 R. Helsley RP BAL
14 158 R. Suarez SP BOS
15 179 J. Wetherholt SS STL
16 182 S. Frelick RF MIL
17 203 X. Edwards 2B MIA
18 206 K. Griffin SS PIT
19 227 A. Nola SP PHI
20 230 N. Cameron SP KC
21 251 C. Early SP BOS
Matt Scardigno
Rd Pk Player
1 12 G. Crochet SP BOS
2 13 V. Guerrero Jr. 1B TOR
3 36 M. Betts SS LAD
4 37 L. Gilbert SP SEA
5 60 C. Seager SS TEX
6 61 J. Duran LF BOS
7 84 J. Luzardo SP PHI
8 85 D. Cease SP TOR
9 108 A. Munoz RP SEA
10 109 J. Profar LF ATL
11 132 M. King SP SD
12 133 M. Harris CF ATL
13 156 L. Arraez 1B SD
14 157 S. Gray SP BOS
15 180 K. Okamoto 3B TOR
16 181 P. Fairbanks RP MIA
17 204 J. Polanco DH NYM
18 205 C. Jensen C KC
19 228 R. Snelling SP MIA
20 229 B. Ober SP MIN
21 252 M. Burrows SP HOU