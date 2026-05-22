Skip to Main Content
SportsMlb
Baseball
ChevronDown

Fantasy Baseball Week 10 Preview: Two-start pitcher rankings highlight Tanner Bibee, Landen Roupp

Here's how this week's two-start slate stacks up

By
1 min read
landen-roupp.jpg

Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require some forecasting and are, therefore, subject to change.

Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 10 (May 25-31). Be sure to check back Sunday for the latest updates.

Must-start, all formats
1
C. Sale SP ATL Chris Sale SP ATL
@
BOS
Boston
 		@
CIN
Cincinnati
2
C. Schlittler SP NYY Cam Schlittler SP NYY
@
KC
Kansas City
 		@
ATH
Athletics
3
J. Misiorowski SP MIL Jacob Misiorowski SP MIL
vs
STL
St. Louis
 		@
HOU
Houston
4
J. Ryan SP MIN Joe Ryan SP MIN
@
CHW
Chi. White Sox
 		@
PIT
Pittsburgh
5
C. Burns SP CIN Chase Burns SP CIN
@
NYM
N.Y. Mets
 		vs
ATL
Atlanta
6
B. Ashcraft SP PIT Braxton Ashcraft SP PIT
vs
CHC
Chi. Cubs
 		vs
MIN
Minnesota
7
J. Luzardo SP PHI Jesus Luzardo SP PHI
@
SD
San Diego
 		@
LAD
L.A. Dodgers
8
R. Suarez SP BOS Ranger Suarez SP BOS
vs
ATL
Atlanta
 		@
CLE
Cleveland
9
T. Yesavage SP TOR Trey Yesavage SP TOR
vs
MIA
Miami
 		@
BAL
Baltimore
10
M. Wacha SP KC Michael Wacha SP KC
vs
NYY
N.Y. Yankees
 		@
TEX
Texas
11
B. Miller SP SEA Bryce Miller SP SEA
@
ATH
Athletics
 		vs
WAS
Washington
Advisable in most cases
12
K. Bradish SP BAL Kyle Bradish SP BAL
vs
TB
Tampa Bay
 		vs
TOR
Toronto
13
M. Kelly SP ARI Merrill Kelly SP ARI
@
SF
San Francisco
 		@
SEA
Seattle
14
T. Bibee SP CLE Tanner Bibee SP CLE
vs
WAS
Washington
 		vs
BOS
Boston
15
B. Brown RP CHC Ben Brown RP CHC
@
PIT
Pittsburgh
 		@
STL
St. Louis
16
L. Roupp SP SF Landen Roupp SP SF
vs
ARI
Arizona
 		@
COL
Colorado
Better left for points leagues
17
Z. Matthews SP MIN Zebby Matthews SP MIN
@
CHW
Chi. White Sox
 		@
PIT
Pittsburgh
18
G. Jax RP TB Griffin Jax RP TB
@
BAL
Baltimore
 		vs
LAA
L.A. Angels
19
J. Leiter SP TEX Jack Leiter SP TEX
vs
HOU
Houston
 		vs
KC
Kansas City
20
M. McGreevy SP STL Michael McGreevy SP STL
@
MIL
Milwaukee
 		vs
CHC
Chi. Cubs
No thanks
21
S. Baz SP BAL Shane Baz SP BAL
vs
TB
Tampa Bay
 		vs
TOR
Toronto
22
S. Burke SP CHW Sean Burke SP CHW
vs
MIN
Minnesota
 		vs
DET
Detroit
23
E. Cabrera SP CHC Edward Cabrera SP CHC
@
PIT
Pittsburgh
 		@
STL
St. Louis
24
S. Miles RP TOR Spencer Miles RP TOR
vs
MIA
Miami
 		@
BAL
Baltimore
25
J. Junk SP MIA Janson Junk SP MIA
@
TOR
Toronto
 		@
NYM
N.Y. Mets
26
K. Rocker SP TEX Kumar Rocker SP TEX
vs
HOU
Houston
 		vs
KC
Kansas City
27
K. Montero SP DET Keider Montero SP DET
vs
LAA
L.A. Angels
 		@
CHW
Chi. White Sox
28
A. Civale SP ATH Aaron Civale SP ATH
vs
SEA
Seattle
 		vs
NYY
N.Y. Yankees
29
Z. Thornton SP NYM Zach Thornton SP NYM
vs
CIN
Cincinnati
 		vs
MIA
Miami
30
G. Canning SP SD Griffin Canning SP SD
vs
PHI
Philadelphia
 		@
WAS
Washington
31
A. Kay SP CHW Anthony Kay SP CHW
vs
MIN
Minnesota
 		vs
DET
Detroit
32
J. Kochanowicz SP LAA Jack Kochanowicz SP LAA
@
DET
Detroit
 		@
TB
Tampa Bay
33
Z. Littell SP WAS Zack Littell SP WAS
@
CLE
Cleveland
 		vs
SD
San Diego
34
M. Burrows SP HOU Michael Burrows SP HOU
@
TEX
Texas
 		vs
MIL
Milwaukee
35
C. Mlodzinski SP PIT Carmen Mlodzinski SP PIT
vs
CHC
Chi. Cubs
 		vs
MIN
Minnesota
36
T. Imai SP HOU Tatsuya Imai SP HOU
@
TEX
Texas
 		vs
MIL
Milwaukee
37
K. Freeland SP COL Kyle Freeland SP COL
@
LAD
L.A. Dodgers
 		vs
SF
San Francisco
Live
Share Video
Link copied!