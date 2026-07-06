Fantasy Baseball Week 16 Preview: Two-start pitcher rankings feature Joey Cantillo, Matthew Boyd

Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require some forecasting and are, therefore, subject to change.
Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 16 (July 6-12). All information is up to date as of late Sunday.
Must-start, all formats
|1
J. Misiorowski SP MIL Jacob Misiorowski SP MIL
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@
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@
|2
C. Sanchez SP PHI Cristopher Sanchez SP PHI
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@
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@
|3
Z. Wheeler SP PHI Zack Wheeler SP PHI
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@
|
@
|4
C. Schlittler SP NYY Cam Schlittler SP NYY
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@
|
@
|5
|6
T. Skubal SP DET Tarik Skubal SP DET
|
vs
|
vs
|7
J. deGrom SP TEX Jacob deGrom SP TEX
|
vs
|
vs
|8
|9
K. Gausman SP TOR Kevin Gausman SP TOR
|
@
|
@
Advisable in most cases
|10
J. Cantillo SP CLE Joey Cantillo SP CLE
|
@
|
@
|11
F. Peralta SP NYM Freddy Peralta SP NYM
|
@
|
vs
|12
P. Tolle SP BOS Payton Tolle SP BOS
|
@
|
@
|13
|14
T. Bradley SP MIN Taj Bradley SP MIN
|
vs
|
vs
|15
G. Jax SP TB Griffin Jax SP TB
|
vs
|
vs
|16
|17
J. Soriano SP LAA Jose Soriano SP LAA
|
@
|
@
|18
M. Boyd SP CHC Matthew Boyd SP CHC
|
@
|
@
Better left for points leagues
|19
M. McGreevy SP STL Michael McGreevy SP STL
|
vs
|
vs
|20
W. Warren SP NYY Will Warren SP NYY
|
@
|
@
|21
S. Drohan RP MIL Shane Drohan RP MIL
|
@
|
@
|22
A. Abbott SP CIN Andrew Abbott SP CIN
|
vs
|
vs
|23
No thanks
|24
|25
|26
T. McDonald SP SF Trevor McDonald SP SF
|
vs
|
vs
|27
W. Buehler SP SD Walker Buehler SP SD
|
vs
|
vs
|28
N. Schultz SP CHW Noah Schultz SP CHW
|
vs
|
vs
|29
J. Springs SP ATH Jeffrey Springs SP ATH
|
@
|
@
|30
M. Burrows SP HOU Michael Burrows SP HOU
|
@
|
@
|31
N. Cameron SP KC Noah Cameron SP KC
|
vs
|
@
|32
B. Pfaadt RP ARI Brandon Pfaadt RP ARI
|
@
|
@
|33
M. Mikolas RP WAS Miles Mikolas RP WAS
|
vs
|
vs
|34
Z. Gallen SP ARI Zac Gallen SP ARI
|
@
|
@
|35
K. Freeland SP COL Kyle Freeland SP COL
|
@
|
@
|36
M. Lorenzen SP COL Michael Lorenzen SP COL
|
@
|
@