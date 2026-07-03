Fantasy Baseball Week 16 Preview: Two-start pitcher rankings highlight Joey Cantillo, Matthew Boyd

Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require some forecasting and are, therefore, subject to change.
Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 16 (July 6-12). Check back Sunday for the latest updates.
Must-start, all formats
|1
J. Misiorowski SP MIL Jacob Misiorowski SP MIL
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@
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@
|2
C. Sanchez SP PHI Cristopher Sanchez SP PHI
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@
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@
|3
|4
Z. Wheeler SP PHI Zack Wheeler SP PHI
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@
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@
|5
C. Schlittler SP NYY Cam Schlittler SP NYY
|
@
|
@
|6
T. Skubal SP DET Tarik Skubal SP DET
|
vs
|
vs
|7
J. deGrom SP TEX Jacob deGrom SP TEX
|
vs
|
vs
|8
|9
K. Gausman SP TOR Kevin Gausman SP TOR
|
@
|
@
Advisable in most cases
|10
J. Cantillo SP CLE Joey Cantillo SP CLE
|
@
|
@
|11
F. Peralta SP NYM Freddy Peralta SP NYM
|
@
|
vs
|12
S. McClanahan SP TB Shane McClanahan SP TB
|
vs
|
vs
|13
I. Seymour RP TB Ian Seymour RP TB
|
vs
|
vs
|14
|15
|16
J. Soriano SP LAA Jose Soriano SP LAA
|
@
|
@
|17
M. Boyd SP CHC Matthew Boyd SP CHC
|
@
|
@
|18
C. Prielipp SP MIN Connor Prielipp SP MIN
|
vs
|
vs
Better left for points leagues
|19
M. McGreevy SP STL Michael McGreevy SP STL
|
vs
|
vs
|20
W. Warren SP NYY Will Warren SP NYY
|
@
|
@
|21
S. Drohan RP MIL Shane Drohan RP MIL
|
@
|
@
|22
A. Abbott SP CIN Andrew Abbott SP CIN
|
vs
|
vs
|23
No thanks
|24
|25
|26
T. McDonald SP SF Trevor McDonald SP SF
|
vs
|
vs
|27
W. Buehler SP SD Walker Buehler SP SD
|
vs
|
vs
|28
N. Schultz SP CHW Noah Schultz SP CHW
|
vs
|
vs
|29
J. Springs SP ATH Jeffrey Springs SP ATH
|
@
|
@
|30
M. Burrows SP HOU Michael Burrows SP HOU
|
@
|
@
|31
N. Cameron SP KC Noah Cameron SP KC
|
vs
|
@
|32
B. Pfaadt RP ARI Brandon Pfaadt RP ARI
|
@
|
@
|33
R. Vasquez SP SD Randy Vasquez SP SD
|
vs
|
vs
|34
Z. Gallen SP ARI Zac Gallen SP ARI
|
@
|
@
|35
K. Freeland SP COL Kyle Freeland SP COL
|
@
|
@
|36
M. Lorenzen SP COL Michael Lorenzen SP COL
|
@
|
@