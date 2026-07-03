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Fantasy Baseball Week 16 Preview: Two-start pitcher rankings highlight Joey Cantillo, Matthew Boyd

Here's how this week's two-start slate stacks up

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joey-cantillo.jpg

Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require some forecasting and are, therefore, subject to change.

Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 16 (July 6-12). Check back Sunday for the latest updates.

Must-start, all formats
1
J. Misiorowski SP MIL Jacob Misiorowski SP MIL
@
STL
St. Louis
 		@
PIT
Pittsburgh
2
C. Sanchez SP PHI Cristopher Sanchez SP PHI
@
KC
Kansas City
 		@
DET
Detroit
3
P. Skenes SP PIT Paul Skenes SP PIT
vs
ATL
Atlanta
 		vs
MIL
Milwaukee
4
Z. Wheeler SP PHI Zack Wheeler SP PHI
@
CIN
Cincinnati
 		@
DET
Detroit
5
C. Schlittler SP NYY Cam Schlittler SP NYY
@
TB
Tampa Bay
 		@
WAS
Washington
6
T. Skubal SP DET Tarik Skubal SP DET
vs
ATH
Athletics
 		vs
PHI
Philadelphia
7
J. deGrom SP TEX Jacob deGrom SP TEX
vs
LAA
L.A. Angels
 		vs
HOU
Houston
8
M. Meyer SP MIA Max Meyer SP MIA
vs
SEA
Seattle
 		vs
CLE
Cleveland
9
K. Gausman SP TOR Kevin Gausman SP TOR
@
SF
San Francisco
 		@
SD
San Diego
Advisable in most cases
10
J. Cantillo SP CLE Joey Cantillo SP CLE
@
MIN
Minnesota
 		@
MIA
Miami
11
F. Peralta SP NYM Freddy Peralta SP NYM
@
ATL
Atlanta
 		vs
BOS
Boston
12
S. McClanahan SP TB Shane McClanahan SP TB
vs
NYY
N.Y. Yankees
 		vs
SEA
Seattle
13
I. Seymour RP TB Ian Seymour RP TB
vs
NYY
N.Y. Yankees
 		vs
SEA
Seattle
14
L. Roupp SP SF Landen Roupp SP SF
vs
TOR
Toronto
 		vs
COL
Colorado
15
S. Baz SP BAL Shane Baz SP BAL
vs
CHC
Chi. Cubs
 		vs
KC
Kansas City
16
J. Soriano SP LAA Jose Soriano SP LAA
@
TEX
Texas
 		@
MIN
Minnesota
17
M. Boyd SP CHC Matthew Boyd SP CHC
@
BAL
Baltimore
 		@
CIN
Cincinnati
18
C. Prielipp SP MIN Connor Prielipp SP MIN
vs
CLE
Cleveland
 		vs
LAA
L.A. Angels
Better left for points leagues
19
M. McGreevy SP STL Michael McGreevy SP STL
vs
MIL
Milwaukee
 		vs
ATL
Atlanta
20
W. Warren SP NYY Will Warren SP NYY
@
TB
Tampa Bay
 		@
WAS
Washington
21
S. Drohan RP MIL Shane Drohan RP MIL
@
STL
St. Louis
 		@
PIT
Pittsburgh
22
A. Abbott SP CIN Andrew Abbott SP CIN
vs
PHI
Philadelphia
 		vs
CHC
Chi. Cubs
23
S. Lugo SP KC Seth Lugo SP KC
@
NYM
N.Y. Mets
 		@
BAL
Baltimore
No thanks
24
D. May SP STL Dustin May SP STL
vs
MIL
Milwaukee
 		vs
ATL
Atlanta
25
R. Lopez RP ATL Reynaldo Lopez RP ATL
vs
NYM
N.Y. Mets
 		@
STL
St. Louis
26
T. McDonald SP SF Trevor McDonald SP SF
vs
TOR
Toronto
 		vs
COL
Colorado
27
W. Buehler SP SD Walker Buehler SP SD
vs
ARI
Arizona
 		vs
TOR
Toronto
28
N. Schultz SP CHW Noah Schultz SP CHW
vs
BOS
Boston
 		vs
ATH
Athletics
29
J. Springs SP ATH Jeffrey Springs SP ATH
@
DET
Detroit
 		@
CHW
Chi. White Sox
30
M. Burrows SP HOU Michael Burrows SP HOU
@
WAS
Washington
 		@
TEX
Texas
31
N. Cameron SP KC Noah Cameron SP KC
vs
PHI
Philadelphia
 		@
BAL
Baltimore
32
B. Pfaadt RP ARI Brandon Pfaadt RP ARI
@
SD
San Diego
 		@
LAD
L.A. Dodgers
33
R. Vasquez SP SD Randy Vasquez SP SD
vs
ARI
Arizona
 		vs
TOR
Toronto
34
Z. Gallen SP ARI Zac Gallen SP ARI
@
SD
San Diego
 		@
LAD
L.A. Dodgers
35
K. Freeland SP COL Kyle Freeland SP COL
@
LAD
L.A. Dodgers
 		@
SF
San Francisco
36
M. Lorenzen SP COL Michael Lorenzen SP COL
@
LAD
L.A. Dodgers
 		@
SF
San Francisco
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