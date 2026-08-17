Fantasy Baseball Week 22 Preview: Two-start pitcher rankings highlight Kyle Leahy, Jose Soriano

Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require a certain amount of forecasting and are, therefore, subject to change.
Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 22 (Aug. 17-23). All information is up to date as of late Sunday.
Must-start, all formats
|1
C. Sanchez SP PHI Cristopher Sanchez SP PHI
|
vs
|
vs
|2
N. McLean SP NYM Nolan McLean SP NYM
|
vs
|
@
|3
|4
S. Imanaga SP CHC Shota Imanaga SP CHC
|
vs
|
@
Advisable in most cases
|5
B. Snell SP LAD Blake Snell SP LAD
|
@
|
vs
|6
S. McClanahan SP TB Shane McClanahan SP TB
|
vs
|
@
|7
K. Leahy SP STL Kyle Leahy SP STL
|
@
|
@
|8
A. Pallante SP STL Andre Pallante SP STL
|
@
|
@
|9
F. Valdez SP DET Framber Valdez SP DET
|
@
|
@
|10
J. Soriano SP TOR Jose Soriano SP TOR
|
@
|
@
|11
N. Martinez SP TB Nick Martinez SP TB
|
vs
|
@
|12
|13
L. Castillo SP CHW Luis Castillo SP CHW
|
@
|
vs
|14
|15
Better left for points leagues
|16
|17
F. Griffin SP CLE Foster Griffin SP CLE
|
vs
|
@
|18
|19
|20
|21
No thanks
|22
M. Bratt SP ARI Mitch Bratt SP ARI
|
@
|
vs
|23
C. Javier SP HOU Cristian Javier SP HOU
|
vs
|
vs
|24
|25
J. Junk SP MIA Janson Junk SP MIA
|
@
|
vs
|26
C. Quantrill RP TEX Cal Quantrill RP TEX
|
vs
|
vs
|27
G. Klassen SP LAA George Klassen SP LAA
|
@
|
@
|28
W. Buehler SP SD Walker Buehler SP SD
|
@
|
vs
|29
C. Whisenhunt SP SF Carson Whisenhunt SP SF
|
@
|
@
|30
|31
T. Sugano SP COL Tomoyuki Sugano SP COL
|
vs
|
vs
|32
M. Barnett RP ATH Mason Barnett RP ATH
|
@
|
@
|33
D. Lynch IV RP KC Daniel Lynch IV RP KC
|
vs
|
vs
|34
C. Mlodzinski RP PIT Carmen Mlodzinski RP PIT
|
vs
|
@
|35
J. Perkins RP ATH Jack Perkins RP ATH
|
@
|
@