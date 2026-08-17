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Fantasy Baseball Week 22 Preview: Two-start pitcher rankings highlight Kyle Leahy, Jose Soriano

Here's how this week's two-start slate stacks up

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kyle-leahy.jpg

Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require a certain amount of forecasting and are, therefore, subject to change.

Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 22 (Aug. 17-23). All information is up to date as of late Sunday.

Must-start, all formats
1
C. Sanchez SP PHI Cristopher Sanchez SP PHI
vs
MIA
Miami
 		vs
STL
St. Louis
2
N. McLean SP NYM Nolan McLean SP NYM
vs
SD
San Diego
 		@
CHW
Chi. White Sox
3
M. Wacha SP KC Michael Wacha SP KC
vs
ATH
Athletics
 		vs
DET
Detroit
4
S. Imanaga SP CHC Shota Imanaga SP CHC
vs
CHW
Chi. White Sox
 		@
SEA
Seattle
Advisable in most cases
5
B. Snell SP LAD Blake Snell SP LAD
@
COL
Colorado
 		vs
PIT
Pittsburgh
6
S. McClanahan SP TB Shane McClanahan SP TB
vs
BAL
Baltimore
 		@
BAL
Baltimore
7
K. Leahy SP STL Kyle Leahy SP STL
@
CIN
Cincinnati
 		@
PHI
Philadelphia
8
A. Pallante SP STL Andre Pallante SP STL
@
CIN
Cincinnati
 		@
PHI
Philadelphia
9
F. Valdez SP DET Framber Valdez SP DET
@
PIT
Pittsburgh
 		@
KC
Kansas City
10
J. Soriano SP TOR Jose Soriano SP TOR
@
TB
Tampa Bay
 		@
NYY
N.Y. Yankees
11
N. Martinez SP TB Nick Martinez SP TB
vs
BAL
Baltimore
 		@
BAL
Baltimore
12
T. Mahle SP ATL Tyler Mahle SP ATL
@
MIN
Minnesota
 		@
MIL
Milwaukee
13
L. Castillo SP CHW Luis Castillo SP CHW
@
CHC
Chi. Cubs
 		vs
NYM
N.Y. Mets
14
B. Young SP BAL Brandon Young SP BAL
@
TB
Tampa Bay
 		vs
TB
Tampa Bay
15
S. Baz SP BAL Shane Baz SP BAL
vs
NYY
N.Y. Yankees
 		vs
TB
Tampa Bay
Better left for points leagues
16
A. Abbott SP CIN Andrew Abbott SP CIN
vs
STL
St. Louis
 		@
ARI
Arizona
17
F. Griffin SP CLE Foster Griffin SP CLE
vs
SF
San Francisco
 		@
COL
Colorado
18
M. Perez SP ATL Martin Perez SP ATL
@
MIN
Minnesota
 		@
MIL
Milwaukee
19
W. Warren SP NYY Will Warren SP NYY
@
BAL
Baltimore
 		vs
TOR
Toronto
20
R. Lowder SP CIN Rhett Lowder SP CIN
vs
STL
St. Louis
 		@
ARI
Arizona
21
B. Miller SP SEA Bryce Miller SP SEA
@
MIL
Milwaukee
 		vs
CHC
Chi. Cubs
No thanks
22
M. Bratt SP ARI Mitch Bratt SP ARI
@
BOS
Boston
 		vs
CIN
Cincinnati
23
C. Javier SP HOU Cristian Javier SP HOU
vs
LAA
L.A. Angels
 		vs
ATH
Athletics
24
B. Ober SP MIN Bailey Ober SP MIN
vs
ATL
Atlanta
 		@
SD
San Diego
25
J. Junk SP MIA Janson Junk SP MIA
@
PHI
Philadelphia
 		vs
WAS
Washington
26
C. Quantrill RP TEX Cal Quantrill RP TEX
vs
WAS
Washington
 		vs
LAA
L.A. Angels
27
G. Klassen SP LAA George Klassen SP LAA
@
HOU
Houston
 		@
TEX
Texas
28
W. Buehler SP SD Walker Buehler SP SD
@
NYM
N.Y. Mets
 		vs
MIN
Minnesota
29
C. Whisenhunt SP SF Carson Whisenhunt SP SF
@
CLE
Cleveland
 		@
BOS
Boston
30
J. Kent SP WAS Jackson Kent SP WAS
@
TEX
Texas
 		@
MIA
Miami
31
T. Sugano SP COL Tomoyuki Sugano SP COL
vs
LAD
L.A. Dodgers
 		vs
CLE
Cleveland
32
M. Barnett RP ATH Mason Barnett RP ATH
@
KC
Kansas City
 		@
HOU
Houston
33
D. Lynch IV RP KC Daniel Lynch IV RP KC
vs
ATH
Athletics
 		vs
DET
Detroit
34
C. Mlodzinski RP PIT Carmen Mlodzinski RP PIT
vs
DET
Detroit
 		@
HOU
Houston
35
J. Perkins RP ATH Jack Perkins RP ATH
@
KC
Kansas City
 		@
HOU
Houston
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