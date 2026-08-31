Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require a certain amount of forecasting and are, therefore, subject to change.
Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 24 (Aug. 31-Sept. 6). All information is up to date as of late Sunday.
Must-start, all formats
|1
G. Williams SP CLE Gavin Williams SP CLE
|
vs
|
vs
|2
L. Webb SP SF Logan Webb SP SF
|
@
|
@
|3
|4
|5
I. Seymour RP TB Ian Seymour RP TB
|
vs
|
@
|6
K. Harrison SP MIL Kyle Harrison SP MIL
|
@
|
@
|7
P. Skenes SP PIT Paul Skenes SP PIT
|
vs
|
vs
|8
M. King SP SD Michael King SP SD
|
@
|
vs
|9
|10
|11
T. Bradley SP MIN Taj Bradley SP MIN
|
vs
|
@
Advisable in most cases
|12
|13
P. Lambert SP HOU Peter Lambert SP HOU
|
vs
|
vs
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
F. Peralta SP TB Freddy Peralta SP TB
|
vs
|
@
|21
Better left for points leagues
|22
B. Pfaadt SP ARI Brandon Pfaadt SP ARI
|
vs
|
@
|23
H. Wesneski SP HOU Hayden Wesneski SP HOU
|
vs
|
vs
|24
|25
W. Urena SP LAA Walbert Urena SP LAA
|
vs
|
@
|26
|27
|28
|29
E. Lauer SP LAD Eric Lauer SP LAD
|
vs
|
vs
No thanks
|30
|31
R. Stock SP NYM Robert Stock SP NYM
|
@
|
vs
|32
T. Phillips RP MIA Tyler Phillips RP MIA
|
@
|
vs
|33
R. Gusto SP MIA Ryan Gusto SP MIA
|
@
|
vs
|34
M. McGreevy SP STL Michael McGreevy SP STL
|
@
|
@
|35
S. Arrighetti SP TOR Spencer Arrighetti SP TOR
|
@
|
@
|36