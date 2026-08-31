Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require a certain amount of forecasting and are, therefore, subject to change.

Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 24 (Aug. 31-Sept. 6). All information is up to date as of late Sunday.

Must-start, all formats
1
G. Williams SP CLE Gavin Williams SP CLE
vs
TOR
Toronto
 		vs
DET
Detroit
2
L. Webb SP SF Logan Webb SP SF
@
PIT
Pittsburgh
 		@
NYM
N.Y. Mets
3
S. Gray SP BOS Sonny Gray SP BOS
vs
SEA
Seattle
 		@
BAL
Baltimore
4
P. Tolle SP BOS Payton Tolle SP BOS
vs
SEA
Seattle
 		@
BAL
Baltimore
5
I. Seymour RP TB Ian Seymour RP TB
vs
NYM
N.Y. Mets
 		@
TEX
Texas
6
K. Harrison SP MIL Kyle Harrison SP MIL
@
CHC
Chi. Cubs
 		@
CIN
Cincinnati
7
P. Skenes SP PIT Paul Skenes SP PIT
vs
SF
San Francisco
 		vs
LAA
L.A. Angels
8
M. King SP SD Michael King SP SD
@
CIN
Cincinnati
 		vs
NYY
N.Y. Yankees
9
J. deGrom SP TEX Jacob deGrom SP TEX
vs
ATH
Athletics
 		vs
TB
Tampa Bay
10
G. Kirby SP SEA George Kirby SP SEA
@
BOS
Boston
 		vs
ATH
Athletics
11
T. Bradley SP MIN Taj Bradley SP MIN
vs
DET
Detroit
 		@
CHW
Chi. White Sox
Advisable in most cases
12
J. Ginn SP ATH J.T. Ginn SP ATH
@
TEX
Texas
 		@
SEA
Seattle
13
P. Lambert SP HOU Peter Lambert SP HOU
vs
CHW
Chi. White Sox
 		vs
ARI
Arizona
14
B. Woo SP SEA Bryan Woo SP SEA
@
BOS
Boston
 		vs
ATH
Athletics
15
A. Nola SP PHI Aaron Nola SP PHI
@
ARI
Arizona
 		vs
ATL
Atlanta
16
C. Holmes SP CHC Clay Holmes SP CHC
vs
MIL
Milwaukee
 		@
MIA
Miami
17
T. Rogers SP BAL Trevor Rogers SP BAL
@
COL
Colorado
 		vs
BOS
Boston
18
M. Boyd SP CHC Matthew Boyd SP CHC
vs
MIL
Milwaukee
 		@
MIA
Miami
19
G. Jump SP ATH Gage Jump SP ATH
@
TEX
Texas
 		@
SEA
Seattle
20
F. Peralta SP TB Freddy Peralta SP TB
vs
NYM
N.Y. Mets
 		@
TEX
Texas
21
M. Gore SP TEX MacKenzie Gore SP TEX
vs
ATH
Athletics
 		vs
TB
Tampa Bay
Better left for points leagues
22
B. Pfaadt SP ARI Brandon Pfaadt SP ARI
vs
PHI
Philadelphia
 		@
HOU
Houston
23
H. Wesneski SP HOU Hayden Wesneski SP HOU
vs
CHW
Chi. White Sox
 		vs
ARI
Arizona
24
R. Dobnak SP KC Randy Dobnak SP KC
vs
MIA
Miami
 		vs
TOR
Toronto
25
W. Urena SP LAA Walbert Urena SP LAA
vs
NYY
N.Y. Yankees
 		@
PIT
Pittsburgh
26
S. Burke SP CHW Sean Burke SP CHW
@
HOU
Houston
 		vs
MIN
Minnesota
27
J. Jobe SP DET Jackson Jobe SP DET
@
MIN
Minnesota
 		@
CLE
Cleveland
28
B. Singer SP CIN Brady Singer SP CIN
vs
SD
San Diego
 		vs
MIL
Milwaukee
29
E. Lauer SP LAD Eric Lauer SP LAD
vs
STL
St. Louis
 		vs
WAS
Washington
No thanks
30
A. Kay SP CHW Anthony Kay SP CHW
@
HOU
Houston
 		vs
MIN
Minnesota
31
R. Stock SP NYM Robert Stock SP NYM
@
TB
Tampa Bay
 		vs
SF
San Francisco
32
T. Phillips RP MIA Tyler Phillips RP MIA
@
WAS
Washington
 		vs
CHC
Chi. Cubs
33
R. Gusto SP MIA Ryan Gusto SP MIA
@
KC
Kansas City
 		vs
CHC
Chi. Cubs
34
M. McGreevy SP STL Michael McGreevy SP STL
@
LAD
L.A. Dodgers
 		@
COL
Colorado
35
S. Arrighetti SP TOR Spencer Arrighetti SP TOR
@
CLE
Cleveland
 		@
KC
Kansas City
36
T. Gordon RP COL Tanner Gordon RP COL
vs
BAL
Baltimore
 		vs
STL
St. Louis
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