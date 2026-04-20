Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require some forecasting and are, therefore, subject to change.

Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 5 (April 20-26). All information is up to date as of Sunday evening.

Must-start, all formats
1
N. McLean SP NYM Nolan McLean SP NYM
vs
MIN
Minnesota
 		vs
COL
Colorado
2
D. Cease SP TOR Dylan Cease SP TOR
@
LAA
L.A. Angels
 		vs
CLE
Cleveland
3
S. Imanaga RP CHC Shota Imanaga RP CHC
vs
PHI
Philadelphia
 		@
LAD
L.A. Dodgers
4
K. Bradish SP BAL Kyle Bradish SP BAL
@
KC
Kansas City
 		vs
BOS
Boston
Advisable in most cases
5
E. Hancock SP SEA Emerson Hancock SP SEA
vs
ATH
Athletics
 		@
STL
St. Louis
6
C. Early SP BOS Connelly Early SP BOS
vs
NYY
N.Y. Yankees
 		@
BAL
Baltimore
7
M. Abel P MIN Mick Abel P MIN
@
NYM
N.Y. Mets
 		@
TB
Tampa Bay
8
S. Lugo SP KC Seth Lugo SP KC
vs
BAL
Baltimore
 		vs
LAA
L.A. Angels
9
J. Luzardo SP PHI Jesus Luzardo SP PHI
@
CHC
Chi. Cubs
 		@
ATL
Atlanta
10
S. Gray SP BOS Sonny Gray SP BOS
vs
DET
Detroit
 		@
BAL
Baltimore
11
R. Detmers SP LAA Reid Detmers SP LAA
vs
TOR
Toronto
 		@
KC
Kansas City
12
S. Arrighetti P HOU Spencer Arrighetti P HOU
@
CLE
Cleveland
 		vs
NYY
N.Y. Yankees
13
B. Elder SP ATL Bryce Elder SP ATL
@
WAS
Washington
 		vs
PHI
Philadelphia
Better left for points leagues
14
A. Nola SP PHI Aaron Nola SP PHI
@
CHC
Chi. Cubs
 		@
ATL
Atlanta
15
R. Lopez RP ATL Reynaldo Lopez RP ATL
@
WAS
Washington
 		vs
PHI
Philadelphia
16
R. Lowder SP CIN Rhett Lowder SP CIN
@
TB
Tampa Bay
 		vs
DET
Detroit
17
M. Meyer SP MIA Max Meyer SP MIA
vs
STL
St. Louis
 		@
SF
San Francisco
18
C. Patrick P MIL Chad Patrick P MIL
@
DET
Detroit
 		vs
PIT
Pittsburgh
No thanks
19
J. Flaherty SP DET Jack Flaherty SP DET
@
BOS
Boston
 		@
CIN
Cincinnati
20
C. Mlodzinski RP PIT Carmen Mlodzinski RP PIT
@
TEX
Texas
 		@
MIL
Milwaukee
21
M. McGreevy P STL Michael McGreevy P STL
@
MIA
Miami
 		vs
SEA
Seattle
22
J. Wrobleski P LAD Justin Wrobleski P LAD
@
COL
Colorado
 		vs
CHC
Chi. Cubs
23
S. Cecconi SP CLE Slade Cecconi SP CLE
vs
HOU
Houston
 		@
TOR
Toronto
24
S. Burke P CHW Sean Burke P CHW
@
ARI
Arizona
 		vs
WAS
Washington
25
T. Mahle SP SF Tyler Mahle SP SF
vs
LAD
L.A. Dodgers
 		vs
MIA
Miami
26
F. Griffin SP WAS Foster Griffin SP WAS
vs
ATL
Atlanta
 		@
CHW
Chi. White Sox
27
K. Montero SP DET Keider Montero SP DET
vs
MIL
Milwaukee
 		@
CIN
Cincinnati
28
K. Rocker P TEX Kumar Rocker P TEX
vs
PIT
Pittsburgh
 		vs
ATH
Athletics
29
J. Scholtens RP TB Jesse Scholtens RP TB
vs
CIN
Cincinnati
 		vs
MIN
Minnesota
30
J. Irvin SP WAS Jake Irvin SP WAS
vs
ATL
Atlanta
 		@
CHW
Chi. White Sox
31
J. Ginn P ATH J.T. Ginn P ATH
@
SEA
Seattle
 		@
TEX
Texas
32
T. Sugano SP COL Tomoyuki Sugano SP COL
vs
SD
San Diego
 		@
NYM
N.Y. Mets
33
L. Gil SP NYY Luis Gil SP NYY
@
BOS
Boston
 		@
HOU
Houston
34
J. Quintana SP COL Jose Quintana SP COL
vs
LAD
L.A. Dodgers
 		@
NYM
N.Y. Mets