Guardians' Chase DeLauter: Gives team early lead
By RotoWire Staff
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DeLauter went 1-for-5 with a double and two RBI in Wednesday's 10-2 win over Kansas City.
DeLauter put the Guardians up early with a two-run double in the first inning. Six of the rookie's 11 hits have gone for extra bases. DeLauter is slugging .675 with 11 RBI through his first 12 games played.
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