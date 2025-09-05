Guardians' Will Brennan: Undergoes sports hernia surgery
By RotoWire Staff
• 1 min read
Brennan (elbow) recently underwent sports hernia surgery, Tim Stebbins of MLB.com reports.
Brennan is still rehabbing from Tommy John surgery but felt some nagging discomfort in his groin while doing sprinting and agility drills. He remains on track to be ready for the start of spring training next year.
