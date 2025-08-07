default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Susana (elbow) was activated from the 7-day injured list at Double-A Harrisburg on Thursday, Bobby Blanco of MASNSports.com reports.

Susana hasn't pitched for Harrisburg since early May after being diagnosed with a right elbow sprain, but he made three rehab starts with High-A Wilmington and had a 16:2 K:BB over nine innings. The righty has collected a 3.86 ERA and 54:22 K:BB over 35 frames covering nine starts between the two stops this season.

More News