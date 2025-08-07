Nationals' Jarlin Susana: Activated off minor-league IL
By RotoWire Staff
• 1 min read
Susana (elbow) was activated from the 7-day injured list at Double-A Harrisburg on Thursday, Bobby Blanco of MASNSports.com reports.
Susana hasn't pitched for Harrisburg since early May after being diagnosed with a right elbow sprain, but he made three rehab starts with High-A Wilmington and had a 16:2 K:BB over nine innings. The righty has collected a 3.86 ERA and 54:22 K:BB over 35 frames covering nine starts between the two stops this season.
More News
-
Nationals' Jarlin Susana: Shut down with elbow sprain•
-
Nationals' Jarlin Susana: Among seven reassigned•
-
Nationals' Jarlin Susana: Can't harness heat Saturday•
-
Nationals' Jarlin Susana: Already popping triple digits•
-
Nationals' Jarlin Susana: Dominant finish at High-A•
-
Nationals' Jarlin Susana: Dazzles versus big-leaguers Tuesday•