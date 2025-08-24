default-cbs-image
Canario went 2-for-4 on Saturday against the Rockies.

Canario has been filling primarily a small-sided role in Pittsburgh's outfield with Oneil Cruz (concussion) sidelined. He homered as a pinch hitter Friday and followed that up with his first multi-hit performance since June 27. Cruz began a rehab assignment Saturday, so Canario's already limited playing time will likely further disappear in the next several days.

