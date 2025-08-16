Pirates' Carmen Mlodzinski: Slated to start bullpen game
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mlodzinski will serve as the Pirates' opening pitcher in a bullpen game Sunday against the Cubs, Noah Hiles of the Pittsburgh Post-Gazette reports.
Mlodzinski will open what's expected to be a bullpen game Sunday after expected starter Andrew Heaney was shifted to the bullpen Friday. Mlodzinski is capable of pitching multiple innings, but he's unlikely to pitch deep enough into Sunday's contest to qualify for a win.
