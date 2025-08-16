Pirates' Carmen Mlodzinski: To start bullpen game
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mlodzinski will open Sunday's game against the Cubs, Noah Hiles of the Pittsburgh Post-Gazette reports.
Mlodzinski will open what's expected to be a bullpen game Sunday after expected starter Andrew Heaney was shifted to the bullpen Friday. Mlodzinski is capable of pitching multiple innings, but it's unclear how deep he'll go Sunday.
