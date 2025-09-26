Pirates' Jack Suwinski: Idle against southpaw
By RotoWire Staff
• 1 min read
Suwinski is out of the lineup for Friday's game against Atlanta.
The lefty-hitting Suwinski will dodge a same-hand matchup with Joey Wentz. Tommy Pham, Alexander Canario and Bryan Reynolds will fill the outfield from left to right.
More News
-
Pirates' Jack Suwinski: Exiting starting nine•
-
Pirates' Jack Suwinski: Getting regular reps in left field•
-
Pirates' Jack Suwinski: Reinstated from injured list•
-
Pirates' Jack Suwinski: Kicks off rehab assignment•
-
Pirates' Jack Suwinski: Lands on IL•
-
Pirates' Jack Suwinski: Heading to bench Wednesday•