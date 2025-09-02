Rangers' Adolis Garcia: Held out of Tuesday's lineup
By RotoWire Staff
• 1 min read
Garcia (quadriceps) is not in the lineup for Tuesday's game against the Diamondbacks.
Garcia will be absent from the starting nine for at least one game after suffering the quadriceps injury during Monday's win in Arizona. The 32-year-old outfielder should be considered day-to-day heading into Wednesday's series finale.
More News
-
Rangers' Adolis Garcia: Dealing with quadriceps injury•
-
Rangers' Adolis Garcia: Bat stays hot•
-
Rangers' Adolis Garcia: Racks up three hits in win•
-
Rangers' Adolis Garcia: Three XBH against Halos•
-
Rangers' Adolis Garcia: Smacks two-run homer in return•
-
Rangers' Adolis Garcia: Officially activated Saturday•