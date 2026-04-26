Rangers' Carter Baumler: Hits 97 mph in rehab outing
By RotoWire Staff
• 1 min read
Baumler (intercostal) allowed one run on two hits over one inning in a rehab outing at Triple-A Round Rock last Wednesday.
Baumler's fastball touched 97 mph during the outing, per MLB.com, which is encouraging. The Rangers want him to throw on back-to-back days before the right-hander rejoins the club.
More News
-
Rangers' Carter Baumler: Ready for rehab assignment•
-
Rangers' Carter Baumler: Facing hitters•
-
Rangers' Carter Baumler: Moved to IL with intercostal strain•
-
Rangers' Carter Baumler: Secures spot on Opening Day roster•
-
Rangers' Carter Baumler: Dealt to Texas•
-
Orioles' Carter Baumler: Rejoins Single-A pitching staff•