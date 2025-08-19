Red Sox's Brennan Bernardino: Summoned from minors
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Red Sox recalled Bernardino from Triple-A Worcester on Tuesday.
The Red Sox are swapping left-handed relievers, with Jovani Moran heading back to Worcester and Bernardino rejoining the big club. Bernardino has collected a 3.09 ERA but a less appetizing 36:22 K:BB over 43.2 innings with Boston this season.
