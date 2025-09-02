Rockies' Roansy Contreras: Claimed by Rockies
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Rockies claimed Contreras off waivers from the Orioles on Tuesday.
Contreras does not have minor-league options remaining, so he'll go onto the Rockies' active roster, either in a starter or long relief role. The righty tossed 4.1 scoreless frames for the Orioles in a bulk relief outing last week, so he is stretched out.
More News
-
Orioles' Roansy Contreras: Removed from 40-man roster•
-
Orioles' Roansy Contreras: Contract selected•
-
Orioles' Roansy Contreras: Will pitch Wednesday•
-
Orioles' Roansy Contreras: Clears waivers•
-
Orioles' Roansy Contreras: Loses 40-man spot•
-
Orioles' Roansy Contreras: Getting stretched out this spring•