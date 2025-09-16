default-cbs-image
Woods Richardson (7-4) earned the win Monday, allowing two hits and three walks over six scoreless innings against the Yankees. He struck out 11.

Woods Richardson turned in a career outing Monday, reaching double-digit strikeouts for the first time in the majors. The 24-year-old has long been viewed as a pitcher with plenty of upside but has struggled with consistency. Across 21 appearances this season, he holds a 4.31 ERA and 1.36 WHIP over 100.1 innings.

