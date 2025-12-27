default-cbs-image
Walker won't start against the Bulls on Friday, Keith Pompey of The Philadelphia Inquirer reports.

With Dominick Barlow (illness) back in action, Walker will slide to the second unit. In his last five outings off the bench, the 23-year-old has averaged 3.8 points and 4.0 rebounds across 16.0 minutes per tilt.

