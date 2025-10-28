76ers' Jabari Walker: Sliding to bench Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Walker won't start in Tuesday's game against the Wizards.
With Justin Edwards getting the starting nod against Washington, Walker will retreat to the second unit. The two-way player is averaging 3.3 points and 4.3 rebounds in 16.0 minutes per game through three regular-season appearances (one start).
