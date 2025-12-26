76ers' VJ Edgecombe: Upgraded to probable
By RotoWire Staff
• 1 min read
Edgecombe (illness) is probable for Friday's game against the Bulls.
Edgecombe was previously listed as questionable, but he made it through shootaround without any setbacks. Additionally, Dominick Barlow (illness) and Quentin Grimes (illness) have also been upgraded to probable.
