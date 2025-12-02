Bucks' Giannis Antetokounmpo: Expected to play Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Antetokounmpo (adductor) is probable for Wednesday's game against Detroit.
The Bucks continue to monitor the health of their franchise centerpiece, who missed some time with an adductor strain recently. Antetokounmpo has averaged 30.6 points, 10.7 rebounds, 6.4 assists, 1.0 steals and 1.0 blocks per contest across 16 games this season.
