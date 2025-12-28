default-cbs-image
Antetokounmpo (calf) is available for Saturday's game against the Bulls.

Antetokounmpo will return after a seven-game absence due to a strained right calf. The star forward's return will likely mean fewer opportunities for Bobby Portis and Jericho Sims. However, Antetokounmpo will likely have his minutes monitored against the Bulls, and perhaps longer. Antetokounmpo is averaging 28.9 points, 10.1 rebounds and 6.1 assists across 29.1 minutes per game this season.

