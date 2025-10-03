Bucks' Giannis Antetokounmpo: Joining team Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Antetokounmpo (illness) is scheduled to join the Bucks on Saturday, Eric Nehm of The Athletic reports.
Antetokounmpo is scheduled to fly into Miami on Friday night after being stuck in Greece due to COVID-19. As for his availability for Saturday's preseason game against the Bucks, it sounds like he'll be iffy at best, considering he's coming off a stint at EuroBasket and hasn't been participating in training camp.
