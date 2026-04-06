Bucks' Giannis Antetokounmpo: Remains out for Tuesday
By RotoWire Staff
Antetokounmpo (knee) has been ruled out for Tuesday's game against the Nets.
Antetokounmpo hasn't played since March 15 due to a left knee hyperextension and bone bruise. It wouldn't be surprising to see the Bucks hold him out for the team's final three regular-season games after Tuesday, and the superstar can be considered doubtful until Milwaukee offers an update on his status.
More News
-
Bucks' Giannis Antetokounmpo: Ruled out versus Memphis•
-
Bucks' Giannis Antetokounmpo: Remaining out for Friday•
-
Bucks' Giannis Antetokounmpo: Out again Wednesday•
-
Bucks' Giannis Antetokounmpo: Remaining out Tuesday•
-
Bucks' Giannis Antetokounmpo: Not playing Sunday•
-
Bucks' Giannis Antetokounmpo: Ruled out for Saturday•