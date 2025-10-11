Bucks' Giannis Antetokounmpo: To play Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Antetokounmpo (illness) will play in Sunday's exhibition against the Bulls, Eric Nehm of The Athletic reports.
According to coach Doc Rivers, Antetokounmpo went live five-on-five at Saturday's practice with no issues. After dealing with COVID-19 previously, it's likely that the Bucks ease their franchise player into the mix with a modest workload Sunday.
