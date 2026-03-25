Bulls' Guerschon Yabusele: Questionable for Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Yabusele (ankle) is now questionable for Wednesday's game against the 76ers.
Similar to Isaac Okoro (knee), Yabusele has been upgraded from doubtful to questionable. If he's unable to play, the Bulls may need to lean heavily on Nick Richards.
More News
-
Bulls' Guerschon Yabusele: Unlikely to play Wednesday•
-
Bulls' Guerschon Yabusele: Won't play Monday•
-
Bulls' Guerschon Yabusele: Doubtful for Monday•
-
Bulls' Guerschon Yabusele: Double-doubles in loss•
-
Bulls' Guerschon Yabusele: Will play Friday•
-
Bulls' Guerschon Yabusele: Questionable for Friday•