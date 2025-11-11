Bulls' Noa Essengue: Recalled to NBA
By RotoWire Staff
• 1 min read
Chicago recalled Essengue from the G League's Windy City Bulls on Monday.
Essengue was sent down for a practice and was immediately recalled by the NBA club. The rookie has yet to log a single minute at the NBA level.
