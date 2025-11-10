Bulls' Noa Essengue: Recalled to NBA
By RotoWire Staff
• 1 min read
Chicago recalled Essengue from the G League's Windy City Bulls on Monday.
Essengue hasn't made his NBA debut yet and is likely to be back with Windy City before long.
