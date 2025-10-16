Bulls' Patrick Williams: Out Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams won't play in Thursday's preseason game against the Timberwolves due to hamstring tightness, Chuck Swirsky of the Bulls Radio Network reports.
Williams will take a seat in Chicago's preseason finale, likely out of an abundance of caution. The 24-year-old forward's next opportunity to suit up will come in Wednesday's regular-season opener against Detroit.
