Williams won't play in Thursday's preseason game against the Timberwolves due to hamstring tightness, Chuck Swirsky of the Bulls Radio Network reports.

Williams will take a seat in Chicago's preseason finale, likely out of an abundance of caution. The 24-year-old forward's next opportunity to suit up will come in Wednesday's regular-season opener against Detroit.

