Garland (toe) is out for Wednesday's game against the Rockets.

The Cavaliers continue to call it left toe injury management for Garland, who'll miss his fifth straight game. The star guard can be labeled as day-to-day ahead of Friday's tilt against the Pacers. Lonzo Ball and Craig Porter should continue to handle a more prominent role in the Cleveland backcourt.

