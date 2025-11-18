Cavaliers' Darius Garland: Absence streak to continue
By RotoWire Staff
• 1 min read
Garland (toe) is out for Wednesday's game against the Rockets.
The Cavaliers continue to call it left toe injury management for Garland, who'll miss his fifth straight game. The star guard can be labeled as day-to-day ahead of Friday's tilt against the Pacers. Lonzo Ball and Craig Porter should continue to handle a more prominent role in the Cleveland backcourt.
More News
-
Cavaliers' Darius Garland: Remaining out vs. Milwaukee•
-
Cavaliers' Darius Garland: Ruled out for Saturday•
-
Cavaliers' Darius Garland: Out again Thursday•
-
Cavaliers' Darius Garland: Dealing with contusion•
-
Cavaliers' Darius Garland: Won't play vs. Heat•
-
Cavaliers' Darius Garland: Won't return Monday•