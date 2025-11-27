Cavaliers' Darius Garland: Good to go Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Garland (rest) is good to go for Friday's game against the Hawks.
After missing Monday's game against the Raptors, which was the second leg of a back-to-back set, Garland is no longer appearing on the injury report. Cleveland's franchise point guard is averaging 13.4 points, 6.0 assists and 2.4 rebounds across five appearances.
