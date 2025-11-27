default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Garland (rest) is good to go for Friday's game against the Hawks.

After missing Monday's game against the Raptors, which was the second leg of a back-to-back set, Garland is no longer appearing on the injury report. Cleveland's franchise point guard is averaging 13.4 points, 6.0 assists and 2.4 rebounds across five appearances.

More News