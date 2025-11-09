default-cbs-image
Garland (toe) isn't listed on the Cavaliers' injury report for Monday's game against the Heat.

After sitting out the second leg of the team's back-to-back set in Saturday's win over Chicago, Garland will return to action Monday. Over two regular-season appearances thus far, the star point guard has averaged 14.0 points and 6.5 assists in 27.0 minutes per contest.

