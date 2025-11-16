Cavaliers' Darius Garland: Remaining out vs. Milwaukee
By RotoWire Staff
• 1 min read
Garland (toe) has been ruled out for Monday's game against Milwaukee.
Garland will miss his fourth consecutive game due to left great toe injury management, and his next opportunity to suit up will come Wednesday against the Rockets. With the star point guard sidelined, Sam Merrill and Craig Porter are candidates for an uptick in minutes.
More News
-
Cavaliers' Darius Garland: Ruled out for Saturday•
-
Cavaliers' Darius Garland: Out again Thursday•
-
Cavaliers' Darius Garland: Dealing with contusion•
-
Cavaliers' Darius Garland: Won't play vs. Heat•
-
Cavaliers' Darius Garland: Won't return Monday•
-
Cavaliers' Darius Garland: Exits to locker room vs. Miami•