Windler (ankle) will play Wednesday against the Celtics.
Initially deemed questionable, Windler will finally be available for his season debut for the Cavaliers. The third-year guard averaged just 9.2 minutes per game last season and will have to vie for minutes again in 2022-23 on an improved roster.
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