Windler (knee) is out Saturday against the Heat, Chris Fedor of The Cleveland Plain Dealer reports.
Windler will miss a fourth straight game with knee soreness. His next chance to play is Monday against the Spurs.
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