Cavaliers' James Harden: Will play Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Harden (recently traded) is available for Saturday's game against the Kings.
Harden will make his Cavaliers debut Saturday after being traded from the Clippers on Tuesday. The star guard averaged 25.4 points, 8.1 assists, 4.8 rebounds and 1.3 steals in 35.4 minutes per contest over 44 regular-season appearances for Los Angeles before the trade.
