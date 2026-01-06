Cavaliers' Jaylon Tyson: Added to injury report
By RotoWire Staff
• 1 min read
Tyson (illness) is questionable for Tuesday's game against Indiana.
Tyson was a late addition to the injury report, and that's usually a troubling sign in fantasy. Fortunately for the Cavaliers, both Jarrett Allen (illness) and Dean Wade (knee) have been upgraded from questionable to probable.
